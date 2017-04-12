Ежегодник КаПо: нельзя полностью исключить теракт со стороны террориста-одиночки

В ежегоднике Полиции безопасности (КаПо) отмечается, что нестабильность на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Йемене и в других местах по-прежнему питает терроризм как явление и тамошние события из-за глобализации рано или поздно окажут влияние и на Эстонию. Стопроцентно невозможно проверить и биографию беженцев.

Террористическая угроза близка к Эстонии, о чем дает представление факт, что если несколько лет назад на расследовании в КаПо не было ни одного уголовного дела, где фигурировал бы термин "исламский терроризм", то к 2016 году таких уголовных дел было уже несколько. В качестве примера приведены Рамиль Халилов и Роман Манько, которых признали виновными в поддержке терроризма. Недавно суд назначил шоковое тюремное заключение Владиславу Пяллингу, который совершил бомбовую угрозу самолетам Эстония-Германия. В телефонных разговорах он утверждал, что связан с террористической организацией, но позже выяснилось, что это была всего лишь выдумка, он хотел отомстить бывшему работодателю.

А, например, в июне прошлого года Эстония выдала Украине гражданина Эстонии Владимира Полякова. Генеральный прокурор Украины ходатайствовал о выдаче для привлечения его к уголовной ответственности. Полякова подозревают в участии в террористической организации.

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