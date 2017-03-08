”Ежедневный террор, унижения, прессинг”: экс-работники обвиняют Olerex в нездоровой атмосфере

Директор самой крупной в Эстонии сети автозаправок — Olerex — в своем последнем обращении к коллегам сравнил внутренний климат фирмы с климатом ”путинской Росиии” и ”сависааровской Центристской партии”. Царящую в фирме нездоровую атмосферу отмечают и другие бывшие работники фирмы, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

”На работников орут, унижают. Нередки случаи, когда у впавшего в немилость работника дрожат руки, а в глазах — слезы”.

”В работниках взрастили чувство страха. Они не осмеливаются громко говорить, так как боятся последующего наказания”.

”Правильнее всего было бы сравнить с путинской Россией, Белоруссией Лукашенко, Северной Кореей или сависааровской Центристской партией”.

Это цитаты из имейла, который 13 февраля получили сотни работников Olerex — от офисных работников до водителей. Автором письма является Алан Вахт, теперь уже бывший член правления и бывший директор по закупкам и логистике Olerex. В конце января этого года совет Olerex освободил от должности трех членов правления, в том числе и Вахта. Решение стало для него неожиданностью, поскольку считает, что внес немалый вклад в развитие предприятия.

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Неплохие зарплаты, но постоянный прессинг

Вахт — не единственный, кто отмечает царящую внутри фирмы нездоровую атмосферу. Издание пообщалось еще с несколькими бывшими работникам Olerex, которые подтвердили его слова. В качестве положительных моментов экс-сотрудники назвали неплохие зарплаты и амбиции фирмы. Однако все отметили, что за эти деньги они должны были полностью отдаваться работе и быть доступным без преувеличений 24 часа 7 дней в неделю.

”За эти деньги от нас требовали нечеловеческих усилий, так как люди должны были работать за троих или четверых. Плюс ужасный ежедневный террор и неуверенность в завтрашнем дне. Неужели зарплата выше средней действительно стоит того, чтобы потерять уважение и чувство собственного достоинства ?” — размышляет один из бывших работников.

”Я две недели был в отпуске. Коллеги недоумевали: неужели я действительно уйду так надолго. По возвращении мне влетело: Пирет (исполнительный директор Пирет Миллер — прим.ред.) стала унижать меня перед руководством: мол, чем это я занимаюсь — работаю в Olerex или живу личной жизнью?” — рассказывает другой работник.

”Как хорошо бы ты не выполнял свою работу, тебя все равно ругали. В фирме было такое отношение, что работник всегда виноват”, — говорит третий.

”Это ненормально!”

Все экс-работники отмечают, что атмосфера во многом зависела именно от настроения Миллер. ”Если у нее в личной жизни было все хорошо, то в офисе был праздник. Нужно было следить за ее настроением”, — отмечают бывшие сослуживцы.

”Собрания начинались с разговоров о том, что она нами недовольна и может всех уволить — за дверью ведь очередь из кандидатов! У нас была одна секретарша, и Пирет сказала, что ей не нравится ее лицо и что надо убрать ее в другое место. Так ее и перевели на другую работу, которая ей не подходила”, — говорят источники. По их словам, неугодных работников сокращали, иногда увольняли за потерей доверия или вынуждали путем прессинга уйти по собственному желанию.

”В результате прессинга появлялись проблемы со здоровьем и возникала необходимость в психологе. Страдали и близкие люди.”

”Это ненормально, когда ты вынужден постоянно думать о том, будет ли у тебя завтра работа”.

”Иногда нам даже запрещали общаться между собой в нерабочее время. Мы ходили друг к другу на дни рождения под покровом ночи, да и то было страшно. Разумом мы понимали, что это ненормально, но подсознание заставляло так поступать”.

Связи родственного характера

До становления исполнительным директором Пирет Миллер работала в Olerex руководителем отдела продаж, но не сработалась с тогдашним исполнительным директором и ушла.

Однако уже через полгода на удивление всем Миллер вернулась. И теперь уже сама в качестве исполнительного директора. Стоит отметить, что женщина является матерью ребенка одного из владельцев Olerex Андреса Линнаса.

В январе этого года своего места лишились три члена правления. Обычно такие вещи происходят при смене владельцев, ”большом свинстве” со стороны отправляемого в отставку руководства, ухудшении экономических результатов или внутреннем конфликте. В прошлом году Olerex заработал почти 10 млн евро прибыли до вычетов налогов и расходов. По слухам, причиной скоропалительных изменений стало скорое окончание срока членства Миллер в правлении предприятия и страх перед новыми протестами. Линнас в качестве компромисса занял кресло председателя правления. Должность исполнительного директора он оставил за Миллер. Вахта это не устроило и он ушел, отправив коллегам ”прощальное письмо”.

”Аминь. Я очень рада, что ты принял такое решение. Работать с тобой было настоящей пыткой. Такого напыщенного, эгоистичного ”петуха” еще поискать надо. Кроме того, ты абсолютно не подходишь на руководящую должность, ты трусливый и низкий человек”, — написала ему в ответ Миллер.

Сама госпожа Миллер от комментариев изданию отказывается. Она сообщила лишь, что в отношении Алана Вахта идет внутреннее расследование и что Olerex является частным предприятием, которое не обязано ничего объяснять журналистам.

Андрес Линнас в своем коротком комментарии отметил, что Миллер является харизматичным, суровым и ориентированным на результаты руководителем высшего звена, что лучше всего доказывают результаты предприятия.