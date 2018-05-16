16.05.2018, 08:30

Езда по встречной и убыточный договор: психически больная мать ведет себя неадекватно, а дочь ничего не может сделать

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комментарии врача, полиции и юриста
Вера Степанова
Вера Степанова
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Врач: мне нужны…
Езда по встречной и убыточный договор: психически больная мать ведет себя неадекватно, а дочь ничего не может сделать
Foto: Panthermedia/Scanpix

У матери Ирины (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.) психическое расстройство. По словам дочери, она периодически ведет себя неадекватно и в такие моменты даже может быть опасна для окружающих. Однако положить женщину в больницу не удается — как утверждает Ирина, лечащий врач советует вызывать "скорую помощь", а "скорая" в свою очередь требует справку от врача, которую тот не выдает. Delfi разбирался в ситуации.

Сейчас Ирина живет в Португалии и приезжает в Эстонию только, как она сама говорит, когда происходят какие-то критические ситуации. Дело в том, что у ее матери биполярное расстройство, которое выявилось три года назад. ”На тот момент мой брат был еще несовершеннолетним, я училась в Англии. Он мне позвонил и сказал, что боится маму, но не хочет вызывать полицию, чтобы его не забрали в детский дом — хотя до этого даже не дошло бы. В итоге, чтобы положить маму в больницу, мне нужно было обегать полгорода: доктора ничего не знают, полиция ничего не знает, в скорой просто так не забирают людей, если они неадекватны. Доходило уже до такого, что она просто водила машину по встречной полосе”, — рассказывает девушка.

По словам Ирины, мать была не опасна три года, но сейчас история повторяется: теперь у нее снова начался психоз и она совершает неадекватные действия. Нужно опять проходить лечение, но положить ее в больницу невозможно, пока она сама этого не захочет. ” Я звоню ее доктору, мне говорят, что запись только на июль, потом говорят: ну привозите ее сюда, мы посмотрим. Я ее привезла, мне сказали, что нет ничего экстренного, вызывайте скорую. Я знаю по своему опыту три года назад, что когда вызываешь скорую, они говорят: забрать не можем, где справка от доктора. Звонишь доктору, доктор говорит: мы никаких справок не даем. Я говорю: как вы не даете таких справок, если вы мне дали такую справку три года назад”, — недоумевает дочь.

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Ирина говорит, что у ее матери нет ни медицинского страхования в Больничной кассе, ни инвалидности: ”Получается, человек не работает, не может работать, а инвалидность брать не хочет — она же неадекватна, она считает, что она здорова”.

Дочь недовольна поведением лечащего врача матери. ”Звоню ему и говорю: знаете, она опять неадекватна, что мне делать, нужно опять класть ее в больницу, чтобы предотвратить все это. ”Ну а чего вы от меня хотите, ну привозите”. Я говорю: вы понимаете, что привезти человека в таком состоянии невозможно, она же считает, что она здорова, это большой конфликт, она начинает на меня кричать, мне что, ее связывать, что мне с ней делать? ”Вызывайте скорую”. Я говорю: вы же сами знаете, что скорая приедет, помашет руками, потому что, конечно же, при ней она успокоится, и никто никого не заберет без вашей бумажки. ”Бумажки мы не даем”. Я говорю: хорошо, но скажите, пожалуйста, я должна приезжать специально из Португалии для того, чтобы убедиться в том, что моя мама в порядке?”

Также Ирина считает, что таблетки, которые выписали ее матери, ей не подходят: ”Я говорю, что нужно их менять — человек либо амебный, либо вообще истерит, он ездит на встречке, орет на всех, нужно же что-то с этим делать”.

Невыгодная сделка и нерадивые арендаторы

Однако на этом проблемы не заканчиваются. По словам Ирины, будучи в неадекватном состоянии, ее мать за небольшую сумму сдала дом, подписала договор на пять лет, а арендаторы теперь ей не платят и отказываются выселяться. ”Я приехала разбираться, говорю: вы понимаете, что вы воспользовались женщиной, посмотрели что она немножко неадекватна, соглашается со всем”, — возмущается девушка.

Но дело даже не в цене, а в том, как арендаторы обращаются с домом. Ирина рассказывает, что они использовали дом на протяжении года, в свою очередь сдавая его как гостевой, и за этот год было слишком много порчи имущества, в том числе сгорела баня. ”Когда мы заметили, что там не совсем гостевой дом, а вечно какие-то вечеринки и женщины, что они просто убивают дом и имеют долги по оплате воды и электричества, мы попросили их съехать в течение месяца. На что они ответили, что не съедут, так как у них бизнес на нашем доме, и перестали платить. За неуплату мы перекрыли воду, и они нелегально сами ее включили и до сих пор принимают гостей в доме, вообще не впускают нас туда и никак не идут на контакт. Полиция никак не реагирует, адвокаты тоже бесполезны — сами не знают, что делать. Мы ходили в полицию, сказали самим разбираться, идти в суд”, — описывает Ирина.

Она поясняет, что расторжение договора аренды возможно, как и в любом договоре, в течение трех месяцев, но из-за неуплаты счетов с января их попросили съехать в течение месяца. ”Они не съезжают и вроде как требуют возместить им убытки, только непонятно, какие. Убытки только у нас. Договор составлен ужасно, может трактоваться по-разному, и был подписан мамой, которая, находясь в неадекватном состоянии, вообще его не читала”, — подчеркивает Ирина.

По мнению Ирины, в Эстонии абсолютно неадекватный подход к таким ситуациям, нет системы и непонятно, что происходит и что делать с такими людьми, как ее мать. ”Меня просто возмущает, что я приезжаю в страну и никому ничего не надо. Здесь очень много больных людей и, кстати, многие из них на свободе. Они мониторятся так, что захотел — он пришел, не захотел — никто его не взял на прием. Во-первых, государство абсолютно не помогает больным людям, его не интересует, что родственники страдают от того, что их невозможно положить в больницу и, во-вторых, государство не защищает от того, чтобы больные подписывали всякие документы, не дает никаких справок”, — завершает девушка.

Врач: мне нужны…
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