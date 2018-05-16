Езда по встречной и убыточный договор: психически больная мать ведет себя неадекватно, а дочь ничего не может сделать

Сейчас Ирина живет в Португалии и приезжает в Эстонию только, как она сама говорит, когда происходят какие-то критические ситуации. Дело в том, что у ее матери биполярное расстройство, которое выявилось три года назад. ”На тот момент мой брат был еще несовершеннолетним, я училась в Англии. Он мне позвонил и сказал, что боится маму, но не хочет вызывать полицию, чтобы его не забрали в детский дом — хотя до этого даже не дошло бы. В итоге, чтобы положить маму в больницу, мне нужно было обегать полгорода: доктора ничего не знают, полиция ничего не знает, в скорой просто так не забирают людей, если они неадекватны. Доходило уже до такого, что она просто водила машину по встречной полосе”, — рассказывает девушка.

По словам Ирины, мать была не опасна три года, но сейчас история повторяется: теперь у нее снова начался психоз и она совершает неадекватные действия. Нужно опять проходить лечение, но положить ее в больницу невозможно, пока она сама этого не захочет. ” Я звоню ее доктору, мне говорят, что запись только на июль, потом говорят: ну привозите ее сюда, мы посмотрим. Я ее привезла, мне сказали, что нет ничего экстренного, вызывайте скорую. Я знаю по своему опыту три года назад, что когда вызываешь скорую, они говорят: забрать не можем, где справка от доктора. Звонишь доктору, доктор говорит: мы никаких справок не даем. Я говорю: как вы не даете таких справок, если вы мне дали такую справку три года назад”, — недоумевает дочь.

Ирина говорит, что у ее матери нет ни медицинского страхования в Больничной кассе, ни инвалидности: ”Получается, человек не работает, не может работать, а инвалидность брать не хочет — она же неадекватна, она считает, что она здорова”.

Дочь недовольна поведением лечащего врача матери. ”Звоню ему и говорю: знаете, она опять неадекватна, что мне делать, нужно опять класть ее в больницу, чтобы предотвратить все это. ”Ну а чего вы от меня хотите, ну привозите”. Я говорю: вы понимаете, что привезти человека в таком состоянии невозможно, она же считает, что она здорова, это большой конфликт, она начинает на меня кричать, мне что, ее связывать, что мне с ней делать? ”Вызывайте скорую”. Я говорю: вы же сами знаете, что скорая приедет, помашет руками, потому что, конечно же, при ней она успокоится, и никто никого не заберет без вашей бумажки. ”Бумажки мы не даем”. Я говорю: хорошо, но скажите, пожалуйста, я должна приезжать специально из Португалии для того, чтобы убедиться в том, что моя мама в порядке?”

Также Ирина считает, что таблетки, которые выписали ее матери, ей не подходят: ”Я говорю, что нужно их менять — человек либо амебный, либо вообще истерит, он ездит на встречке, орет на всех, нужно же что-то с этим делать”.

Невыгодная сделка и нерадивые арендаторы

Однако на этом проблемы не заканчиваются. По словам Ирины, будучи в неадекватном состоянии, ее мать за небольшую сумму сдала дом, подписала договор на пять лет, а арендаторы теперь ей не платят и отказываются выселяться. ”Я приехала разбираться, говорю: вы понимаете, что вы воспользовались женщиной, посмотрели что она немножко неадекватна, соглашается со всем”, — возмущается девушка.

Но дело даже не в цене, а в том, как арендаторы обращаются с домом. Ирина рассказывает, что они использовали дом на протяжении года, в свою очередь сдавая его как гостевой, и за этот год было слишком много порчи имущества, в том числе сгорела баня. ”Когда мы заметили, что там не совсем гостевой дом, а вечно какие-то вечеринки и женщины, что они просто убивают дом и имеют долги по оплате воды и электричества, мы попросили их съехать в течение месяца. На что они ответили, что не съедут, так как у них бизнес на нашем доме, и перестали платить. За неуплату мы перекрыли воду, и они нелегально сами ее включили и до сих пор принимают гостей в доме, вообще не впускают нас туда и никак не идут на контакт. Полиция никак не реагирует, адвокаты тоже бесполезны — сами не знают, что делать. Мы ходили в полицию, сказали самим разбираться, идти в суд”, — описывает Ирина.