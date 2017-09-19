Европейские эксперты в области образования соберутся в Таллинне, чтобы обсудить учебу будущего

Сегодня в Таллинне начинается конференция высокого уровня ”Современные направления учебы и обучения” — почти 200 экспертов во всей Европы обсудят, как привести системы образования в соответствие с меняющимися потребностями общества, сообщает Министерство образования.

В конференции, которая пройдет 19 и 20 сентября в Таллиннском университете, примут участие эксперты в области образования со всей Европы — ученые, чиновники, представители учащихся, учителей и работодателей со всей Европы. На конференции планируется обсудить, как обеспечить, чтобы помимо приобретения хороших знаний и базовых навыков, учащиеся в любом возрасте были довольны полученным опытом учебы и готовы к ответственности как за собственную жизнь, так и за происходящее в обществе.

Конференцию откроет министр образования и науки Майлис Репс. По ее словам, вполне естественно, что система образования должна учитывать перемены в потребностях общества.

”Эстонии есть чем поделиться с другими странами в области современного обучения и преподавания. Мы очень рады, что благодаря председательству Эстонии в совете Европейского союза мы сможем рассказать о нашем опыте в образовании большему числу людей и сами можем поучиться у других”, — сказала Репс.

Утром участники конференции посетят таллиннский детский сад Asunduse, Кадриоргскую немецкую гимназию, частную школу Audentes, Таллиннский политехникум и центр образовательных инноваций Таллиннского университета. Представители школ примут участие в обсуждении того, как школы привлекают заинтересованных лиц к школьной жизни, для того, чтобы наилучшим образом оказать поддержку каждому учащемуся в развитии и учебе.

После полудня на конференции с докладами выступят профессор педагогической психологии Утрехтского университета П. Роберт-Жан Симонс, профессор когнитивной нейронауки Лондонского университета Майкл Томас и профессор школьной психологии Таллиннского университета Эве Кикас. Также пройдут обсуждения на темы учебной среды, которая бы поддерживала обучение в течение всей жизни, привлечения групп интересов извне и обучения нового поколения учащихся.

Завтра конференция продолжится дискуссией о том, какую роль играют и какую ответственность несут участники образовательных отношений за то, чтобы воплощать желаемые изменения. В панельных обсуждениях примут участие представители объединений учащихся, студентов, преподавателей, директоров, работодателей и работников.

Конференция, которую организует министерство образования и науки — одно из важнейших событий в сфере образования в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС.

Желающие могут посмотреть прямую трансляцию конференции здесь.