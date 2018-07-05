05.07.2018, 14:40

Европейская организация по ядерным исследованиям предложила Эстонии начать переговоры о присоединении

 (10)
rus.delfi.ee
EST
CERN
CERN Foto: Denis Balibouse, REUTERS

Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) предложил Эстонии начать переговоры о присоединении, сообщает коммуникационное бюро правительства.

В феврале правительство поддержало предложение премьер-министра Юри Ратаса ходатайствовать о присоединении Эстонии к ЦЕРН. Положительный ответ на первое обращение означает, что теперь правительство представит совету ЦЕРН официальное ходатайство, после чего начнется процесс подготовки к присоединению. ”Переговоры о присоединении — это длинный путь. Мы придем к подписанию договора не ранее чем через год”, — пояснил Ратас.

По словам Ратаса, членство в ЦЕРН будет способствовать обновлению экономики Эстонии и создаст предпосылки для экономического роста. ”Для того, чтобы наши ученые, инженеры и предприниматели могли полностью участвовать в возможностях, предлагаемых ЦЕРН, мы должны стать полноправным членом этого научного учреждения”, — сказал Ратас, который посетил ЦЕРН в январе этого года.

Присоединившись к ЦЕРН, эстонские предприятия смогут участвовать в конкурсных заказах передового научного учреждения. У инженеров Эстонии откроется возможность для более тесного сотрудничества с коллегами на мировом уровне — несмотря на то, что ЦЕРН является научным учреждением, на одного ученого там приходится десять инженеров.

ЦЕРН с 22 странами-участниками управляет крупнейшей в мире лабораторией физики частиц. Присоединение к ЦЕРН поддерживает также Совет по науке и развитию, который в марте прошлого года обсудил открывающиеся при объединении возможности.

На членство в ЦЕРН в стратегии государственного бюджета 2018-2021 предусмотрено 1,43 млн евро в год начиная с 2019 года.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Аллик: результат насильственного обучения эстонскому — не интеграция, а злоба и обострение межнациональных отношений

05.07.2018
По словам социал-демократа Яака Аллика, предвыборное обещание партии ”Отечества” о 100% переводе русских школ и детсадов на эстонский язык является провокацией, которая может обернуться опасным результатом.
Подробнее


Мадисон: IRL уже сто раз могла бы перевести все школы на эстонский, но не сделала этого

05.07.2018
Депутат и вице-председатель EKRE Яак Мадисон в своем мнении в Eesti Päevaleht выражает удивление тем фактом, что предложение о полном переходе на эстонский язык обучения прозвучало из уст Свена Сестера, который является членом партии Отечество (бывшая IRL). По оценке Мадисона, у партии было достаточно шансов, чтобы сделать это уже давно.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Тоом — Сестеру: выборы близятся, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала

05.07.2018
”Близятся выборы, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала. Однако — last, but not least — в демократическом государстве призыв к ассимиляции должен быть исключен”, — прокомментировала член Европарламента Яна Тоом опубликованное на Eesti Päevaleht и Delfi предложение председателя экономической комиссии Рийгикогу Свена Сестера о ликвидации в Эстонии русскоязычного образования.
Подробнее

Фонд интеграции увеличит набор на бесплатные курсы эстонского языка более чем в три раза

05.07.2018
В начале августа Фонд интеграции проведет очередной набор на бесплатные курсы эстонского языка. В этот раз возможность изучения эстонского языка будет представлена рекордному числу участников - попасть на курсы смогут 2000 человек. Впервые будет возможность учить язык и на категорию С1.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €

Спор мэра Таллинна с комиссией по надзору за финансированием партий решится в суде

05.07.2018
Мэр Таллинна Таави Аас обратился в Таллинский административный суд для получения юридической оценки в споре с Комиссией по надзору за финансированием партий (КНФП), является ли публикация в газете "Столица" за пять месяцев до выборов заказной политической рекламой и запрещенным пожертвованием, сообщает Раэпресс.
Подробнее


Портал rus.delfi.ee возвращает большой хоккей в Таллинн: две игры клуба ”Jokerit” в КХЛ пройдут в октябре в холле Тондираба!

05.07.2018
Финский хоккейный клуб ”Jokerit” проведет в конце октября 2018-го года две домашние игры в Континентальной хоккейной лиге в Таллинне. Матчи состоятся в рамках празднования клубом 51-й годовщины своего основания. Для финских фанатов ”красно-желтых” это станет незабываемым путешествием! Партнером по организации и проведению матчей в Эстонии является концерн Ekspress Meedia.
Подробнее


В свете роста цен на электроэнергию: что делать потребителю — менять пакет или нет?

05.07.2018
В этом году биржевая стоимость электричества существенно выросла. Кроме того, согласно прогнозам, к зиме цены вырастут еще на треть. Как поступить в данной ситуации потребителю? Есть ли смысл менять биржевой пакет и фиксировать цену на какой-нибудь более длительный промежуток времени?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ