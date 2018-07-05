Европейская организация по ядерным исследованиям предложила Эстонии начать переговоры о присоединении

Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) предложил Эстонии начать переговоры о присоединении, сообщает коммуникационное бюро правительства.

В феврале правительство поддержало предложение премьер-министра Юри Ратаса ходатайствовать о присоединении Эстонии к ЦЕРН. Положительный ответ на первое обращение означает, что теперь правительство представит совету ЦЕРН официальное ходатайство, после чего начнется процесс подготовки к присоединению. ”Переговоры о присоединении — это длинный путь. Мы придем к подписанию договора не ранее чем через год”, — пояснил Ратас.

По словам Ратаса, членство в ЦЕРН будет способствовать обновлению экономики Эстонии и создаст предпосылки для экономического роста. ”Для того, чтобы наши ученые, инженеры и предприниматели могли полностью участвовать в возможностях, предлагаемых ЦЕРН, мы должны стать полноправным членом этого научного учреждения”, — сказал Ратас, который посетил ЦЕРН в январе этого года.