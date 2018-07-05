05.07.2018, 14:40

Европейская организация по ядерным исследованиям предложила Эстонии начать переговоры о присоединении

 (6)
rus.delfi.ee
EST
CERN
CERN Foto: Denis Balibouse, REUTERS

Совет Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) предложил Эстонии начать переговоры о присоединении, сообщает коммуникационное бюро правительства.

В феврале правительство поддержало предложение премьер-министра Юри Ратаса ходатайствовать о присоединении Эстонии к ЦЕРН. Положительный ответ на первое обращение означает, что теперь правительство представит совету ЦЕРН официальное ходатайство, после чего начнется процесс подготовки к присоединению. ”Переговоры о присоединении — это длинный путь. Мы придем к подписанию договора не ранее чем через год”, — пояснил Ратас.

По словам Ратаса, членство в ЦЕРН будет способствовать обновлению экономики Эстонии и создаст предпосылки для экономического роста. ”Для того, чтобы наши ученые, инженеры и предприниматели могли полностью участвовать в возможностях, предлагаемых ЦЕРН, мы должны стать полноправным членом этого научного учреждения”, — сказал Ратас, который посетил ЦЕРН в январе этого года.

Присоединившись к ЦЕРН, эстонские предприятия смогут участвовать в конкурсных заказах передового научного учреждения. У инженеров Эстонии откроется возможность для более тесного сотрудничества с коллегами на мировом уровне — несмотря на то, что ЦЕРН является научным учреждением, на одного ученого там приходится десять инженеров.

ЦЕРН с 22 странами-участниками управляет крупнейшей в мире лабораторией физики частиц. Присоединение к ЦЕРН поддерживает также Совет по науке и развитию, который в марте прошлого года обсудил открывающиеся при объединении возможности.

На членство в ЦЕРН в стратегии государственного бюджета 2018-2021 предусмотрено 1,43 млн евро в год начиная с 2019 года.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Фонд интеграции увеличит набор на бесплатные курсы эстонского языка более чем в три раза

05.07.2018
В начале августа Фонд интеграции проведет очередной набор на бесплатные курсы эстонского языка. В этот раз возможность изучения эстонского языка будет представлена рекордному числу участников - попасть на курсы смогут 2000 человек. Впервые будет возможность учить язык и на категорию С1.
Подробнее

Тоом — Сестеру: выборы близятся, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала

05.07.2018
”Близятся выборы, можно выдавать всякую ерунду, лишь бы звучала. Однако — last, but not least — в демократическом государстве призыв к ассимиляции должен быть исключен”, — прокомментировала член Европарламента Яна Тоом опубликованное на Eesti Päevaleht и Delfi предложение председателя экономической комиссии Рийгикогу Свена Сестера о ликвидации в Эстонии русскоязычного образования.
Подробнее


Портал rus.delfi.ee возвращает большой хоккей в Таллинн: две игры клуба ”Jokerit” в КХЛ пройдут в октябре в холле Тондираба!

05.07.2018
Финский хоккейный клуб ”Jokerit” проведет в конце октября 2018-го года две домашние игры в Континентальной хоккейной лиге в Таллинне. Матчи состоятся в рамках празднования клубом 51-й годовщины своего основания. Для финских фанатов ”красно-желтых” это станет незабываемым путешествием! Партнером по организации и проведению матчей в Эстонии является концерн Ekspress Meedia.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Нарвскому городскому собранию грозит роспуск из-за незнания законов?

05.07.2018
Нарвское городское собрание в конце июня лишилась председателя, так как занимавший эту должность центрист Александр Ефимов был окончательно признан виновным в мошенничестве и лишен депутатского мандата, а следовательно и данного поста. В руководстве приграничным городом таким образом возник некий "вакуум власти", который при реализации "черного сценария" может окончиться роспуском депутатского корпсуа. Причем по вине представителей властного большинства, которые в силу недостаточного знания законов не изъявляют желания созывать внеочередное заседания выборного органа.
Подробнее

Границу Ленобласти с Эстонией продолжат благоустраивать

05.07.2018
Совместные проекты и перспективы развития экономических и гуманитарных связей обсудили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Генеральный консул Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм, сообщает www.lenobl.ru.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-10% Meeste käekell Swiss Military Hanowa 06-4224.04.003
442,80 €
398,52 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €

В свете роста цен на электроэнергию: что делать потребителю — менять пакет или нет?

05.07.2018
В этом году биржевая стоимость электричества существенно выросла. Кроме того, согласно прогнозам, к зиме цены вырастут еще на треть. Как поступить в данной ситуации потребителю? Есть ли смысл менять биржевой пакет и фиксировать цену на какой-нибудь более длительный промежуток времени?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Свен Сестер предлагает положить конец русскоязычному образованию: сады и школы должны быть на 100% эстоноязычными

05.07.2018
Член партии Отечество и председатель экономической комиссии Рийгикогу Свен Сестер в своем мнении в Eesti Päevaleht порассуждал на тему интеграции и предложил выход из сложившейся ситуации: полностью эстоноязычное образование начиная с детского сада.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ