Европарламентарии обсудят в Тарту сотрудничество в области космоса

Будучи председателем Европейской межпарламентской конференции по космосу (EISC), Эстония организует международную конференцию, которая состоится с 22 по 23 мая в Тартуской обсерватории. В конференции примут участие парламентарии и эксперты по космосу со всей Европы. Они обсудят связи космоса и предпринимательства.

По словам руководителя председательства EISC Лийзы Овийр, связанная с космосом деятельность все больше переходит к частному сектору. Это создает возможности для предпринимательства. ”Космические технологии уже сейчас сильно влияют на нашу повседневную жизнь. Примером этому служат дистанционное зондирование, которое позволяет со спутников следить за происходящем на Земле, и спутниковое позиционирование, которое используется, например, для дорожной навигации, — сказала Овийр. — На семинарах конференции мы сможем предложить коллегам конкретные действия по более эффективному использованию возможностей космических технологий в повседневной жизни”.

По словам Овийр, законотворчество играет в вопросах космоса важную роль. Во многих странах приняты отдельные законы о космосе. ”Я надеюсь, что в результате обсуждений в Эстонии тоже будет разработан и принят закон о космосе”, — сказала Овийр.

Конференцию откроет Лийза Овийр. На конференции выступят член миссии зонда Европейского космического агентства Rosetta Мэтт Тейлор, один из основателей предприятия по мобильной разработке Mooncascade, а также предприятий Garage48 Foundation и MobileMonday Estonia Прийт Салумаа, директор центра по исследованию влияния инфотехнологий CITIS (Center of IT Impact Studies) Кристьян Вассил и проректор Тартуского университета по учебной части, инициатор и руководитель конструкции ESTCube-1 в рамках программы эстонского студенческого спутника Март Ноорма.

С 6 по 7 ноября в Таллинне состоится пленарное заседание EISC, где будут обсуждаться законодательство, электронное общество и стабильное развитие космической политики.

EISC была основана в 1999 году. Членами конференции являются парламенты государств-членов ЕС и Европейского космического агентства. На данный момент организация состоит из 12 полноценных членов и одного ассоциированного члена.