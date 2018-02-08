Европарламент повторно призвал решить проблему серопаспортников

С декабря прошлого года Европарламент дважды обращался к теме неграждан в странах Балтии. В первом случае, евродепутаты высказали пожелание ускорить процесс рассмотрения петиции, которая касается избирательных прав неграждан в Эстонии и Латвии. В принятой вчера резолюции о правах меньшинств и недискриминации также содержится призыв к странам-члены ЕС уделить внимание ситуации и правовому статусу неграждан, сообщает Центристская партия.

В обоих случаях Европарламент реагировал на инициативы евродепутата от Эстонии Яны Тоом.

”Хорошо, что большинство евродепутатов смогло понять проблему неграждан и оценить ее как ненормальный анахронизм, от которого следует избавиться как можно скорее. Вызывает сожаление, что против соответствующих поправок голосовали другие евродепутаты от Эстонии — люди, которые бок о бок живут с негражданами и которые могли бы проявить к ним человеческое сочувствие”, — отметила Тоом.

Тоом считает, что принятые резолюции показывают, что давление ЕС на Эстонию нарастает и правительство Эстонской Республики должно начать предметное обсуждение путей решения застарелой проблемы неграждан.

Центристская партия выступает за то, чтобы окончательно решить эту проблему, дав всем жившим в Эстонии до восстановления независимости серопаспортникам, а также их потомкам, возможность ходатайствовать о гражданстве ЭР в упрощенном порядке.

Однако, по мнению Тоом, это затруднит положение некоторых партнеров по коалиции: ”Центристская партия могла бы как временное решение предложить расширение прав постоянно проживающих в Эстонии неграждан, например, через предоставление им избирательных прав на европейских выборах, распространение на них действия международных договоров об отмене виз и т.п.”