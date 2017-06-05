Евролибералы осудили визиты Яны Тоом к Асаду

На выходных в Любляне на заседании совета Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) совет партии осудил визиты евродепутата от Эстонии Яны Тоом в Сирию и ее встречи с военным преступником Башаром Асадом.

По словам участвовавшего в заседании совета ALDE председателя Партии реформ Ханно Певкура, данная тема поднималась и за день до этого на собрании правления ALDE. ”Визиты Яны Тоом в Сирию к военному преступнику Асаду были единодушно осуждены делегатами ALDE. Показательно, что не только Партия реформ, но и лидеры ALDE высказали однозначное мнение о поддерживающей режим Асада деятельности одного из ведущих политиков Центристской партии Яны Тоом”, — сказал Певкур.

”Важно, чтобы мы однозначно осуждали дружественные визиты к Асаду как к величайшему из ныне живущих военных преступников. К такой деятельности партия ALDE не может относиться с толерантностью”, — отметил и вице-президент ALDE Маркус Лёнинг.

”Эти визиты в Сирию требуют от нас ясной реакции. Визиты к Асаду вместе с депутатами российской думы — совершенно неприемлемы и нуждаются в однозначном осуждении”, — сказала вице-председатель фракции ALDE в Парламентской ассамблее Совета Европы Керстин Лундген.

Яна Тоом: пресс-релиз Певкура — хрестоматийная лженовость

Председатель Партии реформ Ханно Певкур вводит общественность в заблуждение, утверждая, что ”совет ALDE однозначно осудил” поездки Яны Тоом в Сирию. Об этом сообщила Тоом посредством своего пресс-релиза.

Работа совета ALDE выглядит следующим образом: совет обсуждает политические темы, после чего принимает резолюции, обращения или меморандумы. В Любляне не обсуждалось и не было принято ни одного документа, в котором бы упоминались поездки Яны Тоом в Сирию. Более того — по свидетельствам участников, имя Яны Тоом не упоминалось на заседаниях.

Не исключено, что Ханно Певкур перерассказал частные разговоры, но в этом случае мы имеем дело с хрестоматийным примером лженовости, которая не отображает ничего кроме желаний и фантазий самого Певкура.

Да будет известно председателю Партии реформ, что в совет ALDE входят представители 60, а не 2 партий, как можно было бы заключить из его пресс-сообщения.