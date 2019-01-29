Еврокомиссия: Эстония не имеет права требовать плату с транспорта на восточной границе

На восточной границе Эстонии уже несколько лет развивают так называемую ”умную” систему бронирования, которая позволяет водителям заранее выбрать подходящее им время пересечения границы, и ожидать перехода не в придорожной очереди, а на охраняемой парковке, где можно еще и за пару евро принять душ. Однако тревогу ЕК вызывает тот факт, что плату взимают также и за простое пребывание на парковке и выдачи номер очереди.

Delfi направил свои вопросы относительно требований ЕК руководству города и муниципального предприятия ”Транссервис-Н”, которое является оператором зоны ожидания в Нарве.