Евродепутаты Тоом и Мамыкин: политика ЕС в отношении Сирии меняет направление

Депутаты ЕП Яна Тоом и Андрей Мамыкин, вернувшиеся двумя днями ранее из поездки в Алеппо и Дамаск, выразили глубокое удовлетворение тем, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини отказалась от непродуктивной риторики в отношении «нерукопожатного режима» Башара Асада.

”ЕС будет прилагать все усилия во избежание коллапса сирийской государственной администрации. Для функционирования государства необходимо обеспечить связь структур управления по всей стране на всех уровнях”, — говорится в совместном публичном обращении Европейской комиссии и Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини от 14 марта 2017 года. При определенных условиях, ”ЕС должен восстановить двусторонние отношения с правительством Сирии /…/ в интересах экономического развития и для решения вопросов, связанных с проблемами управления”.

”В частных беседах многие европейские дипломаты давно высказывали мысль о том, что введенные в отношении официального Дамаска санкции ЕС больно бьют по простому сирийскому народу, пострадавшему в ходе шестилетней гражданской войны. Наконец-то это стало понятно на самом высоком уровне власти в ЕС”, — заявил депутат ЕП от Латвии Андрей Мамыкин.

По словам Яны Тоом, экспертам по Ближнему Востоку и серьезным дипломатам с самого начала конфликта в Сирии было ясно, что ”сковырнуть” Башара Асада за пару лет не удастся, так как он пользуется значительной поддержкой населения. И теперь, когда всем очевидно, что Асад никуда не уйдет, европейцы выражают готовность к сотрудничеству. ”Лучше поздно, чем никогда”, — отметил Мамыкин.

Оба депутата на днях посетили Сирию в составе неофициальной делегации Европарламента ”В поддержку мирного урегулирования в Сирии”, члены которой провели ряд встреч в Алеппо и Дамаске.

В Сирии депутаты встретились с представителями офиса ООН в Дамаске, Сирийского Красного Полумесяца в Алеппо, религиозными лидерами страны, президентом Сирии Башаром Асадом, спикером парламента Хадией Аббас, представителями правящих и оппозиционных фракций, министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллем, а также послом Чехии Эвой Филипи — главой единственной европейской дипломатической миссии, работавшей в Дамаске все годы гражданской войны.

Объединившиеся в группу депутаты считают своей задачей возобновление полноценного диалога с народом Сирии, снятие санкций, наносящих ущерб гражданскому населению, и содействие мирному урегулированию. ”В свете вышесказанного позиция Могерини, хоть и запоздалая, не может не радовать — если в Европейской комиссии готовы признать свои ошибки, у ЕС есть реальный шанс внести свою лепту в дело восстановления мира в регионе”, — считают оба депутата.