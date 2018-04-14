Евгений Осиновский: в 2018 году вырастут зарплаты учителей, спасателей и полицейских

Боюсь, что эти бумаги будут сниться мне ещё не одну ночь. Два дня интенсивных переговоров по государственной бюджетной стратегии на этот раз позади, и глядя на результаты, стоит признать, что получилась хорошая вещь, написал в Facebook министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский.

"Бюджет будет с реальным излишком, а кроме того, с его принятием мы сделаем большой шаг вперёд в развитии Эстонии.

Минимальный размер зарплаты учителей и работников сферы культуры с высшим образованием в следующем году вырастет на сто евро — до 1250 евро.

Финансирование науки увеличится более чем на 20 миллионов евро — это является крайне важным приоритетом для меня лично. Кроме всего прочего, в следующие четыре года совместно с Генным фондом ТУ мы сможем продолжить проект генных доноров, для чего ежегодно будет выделяться 5 миллионов евро. Также за четыре года мы инвестируем более 100 миллионов евро в развитие различных государственных э-услуг.