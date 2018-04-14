Евгений Осиновский: в 2018 году вырастут зарплаты учителей, спасателей и полицейских

Боюсь, что эти бумаги будут сниться мне ещё не одну ночь. Два дня интенсивных переговоров по государственной бюджетной стратегии на этот раз позади, и глядя на результаты, стоит признать, что получилась хорошая вещь, написал в Facebook министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский.
"Бюджет будет с реальным излишком, а кроме того, с его принятием мы сделаем большой шаг вперёд в развитии Эстонии.
Минимальный размер зарплаты учителей и работников сферы культуры с высшим образованием в следующем году вырастет на сто евро — до 1250 евро.
Финансирование науки увеличится более чем на 20 миллионов евро — это является крайне важным приоритетом для меня лично. Кроме всего прочего, в следующие четыре года совместно с Генным фондом ТУ мы сможем продолжить проект генных доноров, для чего ежегодно будет выделяться 5 миллионов евро. Также за четыре года мы инвестируем более 100 миллионов евро в развитие различных государственных э-услуг.
Если год назад нашим приоритетом было привнесение дополнительных средств в здравоохранение, то величайшим прорывом этого года является увеличение зарплат в сфере внутренней безопасности. Зарплаты спасателей вырастут почти на 20 процентов, в среднем до 1000 евро. Полицейских ждёт рост зарплат на 10 процентов. Это важно для того, чтобы сохранять профессионализм наших служащих, а вместе с ним — и безопасность наших жителей.
В следующем году улучшится доступность услуг здравоохранения и социальных услуг, а также мы продолжим развивать услуги по профилактике наркомании и ВИЧ и улучшим возможности их лечения.
И да, конечно же, хотелось бы порадовать свой родной уезд. Мы нашли дополнительные средства для программы Ида-Вирумаа, благодаря чему Ида-Вируская центральная больница наконец будет полностью реновирована. На это будет выделено 15 миллионов евро".