07.04.2018, 12:21

Евгений Осиновский уходит с поста министра труда и здоровья

 (74)
дополнено в 14:00
rus.delfi.ee
EST 22
Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Hendrik Osula

На заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии председатель соцдемов Евгений Осиновский сообщил, что уходит с поста министра труда и здоровья.

Осиновский сообщил, что в предвыборный период полностью сосредоточится на работе партии и после обсуждений бюджетной стратегии сложит с себя полномочия министра здоровья и труда.

”Эстония нуждается в том, чтобы в следующем правительстве у нас был сильный мандат. Как для того, чтобы следующее поколение жило лучше, чем нынешнее, так и для того, чтобы предотвратить разрушение того успеха, которого удалось достичь. И такая опасность вполне реальна. Это значит, что главные темы соцдемов: равные возможности, образование, наука, работа и региональное развитие, — должны вновь стать фокусом политической повестки”, — сказал Осиновский.

”Смещение фокуса политики на наши главные темы означает, что следующие 330 дней я лично должен ежедневно над этим работать. Однако это невозможно сделать, если одновременно выполнять и обязанности министра здоровья и труда. За год до выборов я должен полностью посвятить себя партии. Моя сфера ответственности в правительстве крайне важна для Эстонии и бесспорно самая трудная, поэтому ею нельзя управлять не с полной отдачей. Я принял решение продолжить руководить партией в качестве председателя фракции соцдемов в Рийгикогу”, — сказал лидер соцдемов.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Инсульт? У четырехлетки? Вы шутите?” Семья была шокирована диагнозом дочери, но это оказалось правдой

07.04.2018
Инсульт у детей встречается чаще, чем принято считать. В Эстонии ежегодно около семи детей переносят инсульт. По словам врачей, диагностика затруднена, поскольку у маленьких пациентов инсульт может проходить нетипичным образом, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

”Весна и Какашка” вернулась! Повторный тираж вывел самую противоречивую детскую книгу Эстонии в русскоязычный топ

07.04.2018
В ноябре прошлого года в рейтинге самых продавемых книг на русском языке по версии Apollo произошли глобальные изменения: на третье место пулей взлетел, наверное, самый противоречивый детский сборник за всю историю Эстонии — ”Весна и Какашка” Андруса Кивиряхка, уступив лишь легендарному ”Сипсику” и ”Криминальной Эстонии”.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Самый агрессивный шаг": что известно о людях из нового санкционного списка США

07.04.2018
В пятницу минфин США обнародовал новый санкционный список США. "Это, будет, возможно, самый агрессивный шаг в отношении российской элиты", — писал на этой неделе Рейтер в материале о том, что санкции будут объявлены до конца недели.
Подробнее


-20% Meeste käekell Police ARMOR PL.14378JSB/11
175,- €
140,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532001
171,90 €
103,14 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Под замком: как будут пускать нарвитян на новую баскетбольную площадку, власти пока не решили

07.04.2018
Минувшей осенью в Нарве рядом со спортивной школой ”Энергия” и центром культуры ”Geneva” начали обновлять старую баскетбольную площадку, по сути, строя новую: от старой оставались только кольца, весь в рытвинах асфальт, а ограждения уже давно никакого не было.
Подробнее

Проекция на платье Элины Нечаевой на "Евровидении" будет стоить 65 000 евро

07.04.2018
Глава эстонской делегации на "Евровидении" Март Нормет и победительница конкурса Eesti Laul Элина Нечаева рассказали в программе Ringvaade, что стоимость проекции на платье представительницы Эстонии на песенном конкурсе составит 65 000 евро, передает rus.err.ee.
Подробнее

Сталин - Коткасу: "Сильные же люди живут в Эстонии!"

07.04.2018
В Таллинне проходит международный турнир по борьбе Мемориал Кристьяна Палусалу. Накануне этого турнира официальный сайт Федерации спортивной борьбы России вспомнил знаменитых эстонских борцов, выступавших за сборные России и СССР на крупнейших международных турнирах.
Подробнее


Покоритель мира из Эстонии: Путешествую, так как дома скучно

07.04.2018
Хейни Ряэмет (51 год), в прошлом военнослужащий Эстонской армии, решил однажды разнообразить свою жизнь и пешком дошел до Португалии. Этого ему показалось мало — на велосипеде за 500 дней Хейни объехал вокруг света. Куда же отправится он теперь?
Подробнее