Евгений Осиновский уходит с поста министра труда и здоровья

На заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии председатель соцдемов Евгений Осиновский сообщил, что уходит с поста министра труда и здоровья.

Осиновский сообщил, что в предвыборный период полностью сосредоточится на работе партии и после обсуждений бюджетной стратегии сложит с себя полномочия министра здоровья и труда.

”Эстония нуждается в том, чтобы в следующем правительстве у нас был сильный мандат. Как для того, чтобы следующее поколение жило лучше, чем нынешнее, так и для того, чтобы предотвратить разрушение того успеха, которого удалось достичь. И такая опасность вполне реальна. Это значит, что главные темы соцдемов: равные возможности, образование, наука, работа и региональное развитие, — должны вновь стать фокусом политической повестки”, — сказал Осиновский.

”Смещение фокуса политики на наши главные темы означает, что следующие 330 дней я лично должен ежедневно над этим работать. Однако это невозможно сделать, если одновременно выполнять и обязанности министра здоровья и труда. За год до выборов я должен полностью посвятить себя партии. Моя сфера ответственности в правительстве крайне важна для Эстонии и бесспорно самая трудная, поэтому ею нельзя управлять не с полной отдачей. Я принял решение продолжить руководить партией в качестве председателя фракции соцдемов в Рийгикогу”, — сказал лидер соцдемов.