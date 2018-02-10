Евгений Осиновский: соцдемы ставят перед собой реальные цели, а не рассказывают сказки

По словам Евгения Осиновского, выступившего сегодня с речью на Совете уполномоченных Социал-демократической партии, за последние четыре года именно соцдемы внесли самый большой вклад в развитие Эстонии, сообщается в пресс-релизе партии.

Лидер партии напомнил, что когда-то Андрус Ансип рассказал всем красивую сказку о том, как Эстония войдет в пятерку богатейших стран Европы, но этого не случилось.

”Соцдемы не рассказывают сказки. Но если за что-то берутся, то доводят дело до конца. Пять лет назад мы сказали, что это стыдно, когда 60 000 детей живут в бедности. Теперь мы вошли в пятерку европейских стран, где у детей самый высокий уровень благополучия”, — подчеркнул Евгений Осиновский.

По словам Осиновского, Эстония стала сильнее, увереннее и заботливее, чем раньше, и во многом это заслуга социал-демократов.

”Мы не обещаем бесплатные вещи, но мы и не партия элиты, которая беспокоится только о тех, кто и сам справляется. Мы не наказываем богатых, мы хотим, чтобы все стали успешнее”, — рассказал об идеологии соцдемов Осиновский. ”Сейчас нам нужно серьезнее заняться инвестициями в образование, повышением квалификации рабочих и инновациями”.

По мнению политика, вклад государства в науку пока недостаточный. ”Все четыре года мы интенсивно работали во имя повышения зарплат учителей, однако зарплаты университетских преподавателей по-прежнему остаются на уровне обычного педагога основной школы”.

По словам Осиновского, больше внимание стоит уделять цифровому повороту в экономике, а также увеличить финансирование региональной политики.