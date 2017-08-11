Евгений Осиновский: соцдемы пойдут на таллиннские выборы полным составом

Лидер социал-демократов Евгений Осиновский будет баллотироваться на муниципальных выборах в Таллинне, чтобы помочь своим однопартийцам сделать политический поворот в столице, значится в пресс-релизе.

”Если мы хотим, чтобы в этот раз действительно произошли изменения, мы должны пойти на выборы с максимальными силами. Соцдемы относятся к этим выборам исключительно серьезно, поэтому на помощь к Райнеру Вакра придут министры и депутаты Рийгикогу”, — подтвердил Осиновский.

Помимо Осиновского, в Таллинне будут баллотироваться также спикер Рийгикогу Эйки Нестор, глава МВД Андрес Анвельт, глава МИД Свен Миксер, министр культуры Индрек Саар, а также многие члены парламентской фракции социал-демократов.

”Мы хотим, чтобы Таллинн был открыт миру, чтобы Таллинн стал городом, который ценит каждого человека, в котором нет места злобе к согражданам. Для EKRE должен гореть красный свет как в Таллинне, так и в Вильянди, как на местных выборах, так и на парламентских”, — сказал Осиновский.

Осиновский также озабочен готовностью реформистов войти в коалицию с EKRE: ”Вместе того, чтобы защищать либеральные ценности, Партия реформ становится все более похожей на EKRE. Мы не хотим жить в усеянном гневом EKRE городе или государстве. Мы выступаем против их человеконенавистнической политике как в городе, так и в государстве”.

По словам Осиновского, долгие годы правящей в Таллинне Центристской партии стала свойственна леность ума. Кроме того, партия использует столицу и ее бюджет для сохранения своей власти. Осиновский также добавил, что русскоязычным таллинцам нужна лучшая альтернатива, чем выбор между разными лагерями центристов.

Кандидат в мэры Таллинна от соцдемов Райнер Вакра также исключил сотрудничество со списком Сависаара как с коррупционным списком и с EKRE.

”Важная цель соцдемов — прекратить единовластие центристов в Таллинне и сформировать коалицию, в которой мы будем отстаивать свои принципы, ценности и мировоззрение”, — сказал Осиновский.