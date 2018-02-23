Евгений Осиновский: производители алкоголя могут дать солидную премию своим рекламщикам

Председатель Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский, комментируя рекордно низкий рейтинг своей партии, сказал, что алкогольная тема затмила все остальные достижения соцдемов и производители алкогольной продукции могут выписать солидные премии своим рекламным фирмам, пишет rus.err.ee.



В интервью "Актуальной камере на эстонском языке" Осиновский сказал, что показатели рейтинга, естественно, не радуют, но они, в некотором смысле, были ожидаемыми, если учитывать весь тот шум, который был поднят в отношении акцизных ставок и политики в отношении алкоголя, особенно в последнее время.

"Можно поиронизировать и сказать, что производители алкоголя могут выделить солидные премии своим рекламным фирмам к 100-летию Эстонской Республики, поскольку это действительно было вполне успешно и односторонне отражено", — сказал председатель партии.

"Но действительно ли от алкогольной политики, первые результаты которой довольно положительные, больше вреда. В прошлом году было меньше примерно на 50 случаев смерти от алкоголя, почти на 20% меньше было совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения, и теперь мы видим, что поступления в январе акциза с алкоголя идут достаточно хорошо. Это было даже лучше, чем ожидалось", — добавил он.

По словам Оссиновского, директор по исследованиям Turu-uuringute AS Юхан Кивиряхк прав, говоря, что тема акцизов на алкоголь в значительной степени затмила остальные дела социал-демократов.