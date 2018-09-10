10.09.2018, 18:45

Евгений Осиновский поздравил премьер-министра Швеции с победой социал-демократов на выборах

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Tiit Blaat

Лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский поздравил премьер-министра Швеции Стефана Лёвена (также социал-демократа) с победой на парламентских выборах и пожелал удачи в нелегких коалиционных переговорах.

”О шведских выборах можно сказать так — без сомнений, речь идет о сложнейшем голосовании за последнее время, когда основополагающие ценности демократической Швеции подвергались атаке. Я рад, что, в первую очередь, благодаря усилиям социал-демократов удалось обуздать популистов. Это значительное достижение, которое дает надежду либеральным и демократическим силам по всей Европе. Я уверен, что свобода, демократия и уважение человеческого достоинства победят вражду и ненависть в нашем обществе”, — написал Осиновский главе шведского правительства в поздравительном письме.

Шведские социал-демократы уже в 31-й раз подряд завоевывают большинство голосов на выборах в Риксдаг.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Кровь или соевый соус? Во время судебного процесса "водителя с битой" показывали реальные фильмы ужаса

10.09.2018
Ласнамяэский "водитель с битой" Урмас Эйнрооз обвиняется в изнасиловании, пытках и убийстве сожительницы. Обвиняемый снимал весь процесс на камеру, и на заседании показали эти реальные фильмы ужаса.
Подробнее


В Йыхви истребители сильно напугали детей в детском саду

10.09.2018
“В прошлую пятницу мне позвонили из детского сада и сказали, что нужно срочно забирать ребёнка. Причина тому — военные учения, а именно полет истребителей непосредственно над Йыхви”, — написала нам читательница.
Подробнее

ФОТО DELFI: Эдгар Сависаар планирует превратить свой дом в Кейла-Йоа в бутик-отель

10.09.2018
Бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, обвиняемый в коррупции, на прошлой неделе рассказал финскому изданию Iltaleht, что собирается превратить свой дом в Кейла-Йоа в маленький отель.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

РПЦ пообещала "крайне жесткий" ответ на действия Константинополя по Украине

10.09.2018
Русская православная церковь уже готовит ответ на действия Константинопольского патриархата в отношении Украины. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в программе "Воскресный вечер" на канале "Россия 1".
Подробнее

СТУДИЯ DELFI | ”Перезагрузка” в среде соотечественников в Эстонии: „Мы хотим быть понятыми и чтобы нас понимали!”

10.09.2018
Этим летом в руководстве Координационного совета российских соотечественников Эстонии произошли изменения. Мы пригласили новых руководителей КСРСЭ в студию Дельфи, чтобы побеседовать о том, чем живет сообщество соотечественников сегодня и обсудить планы этой организации на будущее.

На вопросы Дмитрия Кукушкина отвечали председатель КСРСЭ Владимир Чуйкин и заместитель председателя по вопросам культуры Владимир Барсегян.
Подробнее

Имеющая за плечами запрет на работу в Финляндии семейный врач продолжает принимать пациентов в Таллинне. Как такое возможно?

10.09.2018
В июне Eesti Päevaleht писал о врачах, которые продолжают обслуживать пациентов в Эстонии, имея за плечами запрет на работу в Финляндии. Одним из тех врачей была Виктория Проневич, работающая в нескольких местах и до сих пор имеющая множество пациентов.
Подробнее


ГАЛЕРЕЯ| Шикарные бегуньи: подборка красивых девушек с Таллиннского марафона

10.09.2018
На минувших выходных прошел Таллиннский марафон. Более 23 000 бегунов из 60 стран приняли участие в забегах на разные дистанции. Мы сделали подборку фотографий с шикарными девушками, которые доказывают, что быть красивой во время занятия спортом - возможно! Смотрите галерею Delfi.
Подробнее