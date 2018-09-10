Евгений Осиновский поздравил премьер-министра Швеции с победой социал-демократов на выборах

”О шведских выборах можно сказать так — без сомнений, речь идет о сложнейшем голосовании за последнее время, когда основополагающие ценности демократической Швеции подвергались атаке. Я рад, что, в первую очередь, благодаря усилиям социал-демократов удалось обуздать популистов. Это значительное достижение, которое дает надежду либеральным и демократическим силам по всей Европе. Я уверен, что свобода, демократия и уважение человеческого достоинства победят вражду и ненависть в нашем обществе”, — написал Осиновский главе шведского правительства в поздравительном письме.

Шведские социал-демократы уже в 31-й раз подряд завоевывают большинство голосов на выборах в Риксдаг.