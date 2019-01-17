Евгений Осиновский: один из университетов Эстонии должен войти в сотню лучших в мире

”В Эстонии хорошие вузы. Но как сказал посетивший недавно Эстонию экономист Джеффри Сакс, в Эстонии мог бы быть один ”университет-суперзвезда”. В основных мировых рейтингах вузов эстонское образование представлено. Два авторитетных рейтинга (QS и Times) включили Тартуский университет в число 300-400 лучших вузов мира. При этом, к примеру, Хельсинкский университет входит в первую сотню”, — сказал Евгений Осиновский в ходе дискуссии, посвященной научной деятельности и развитию.

”Пусть нашей следующей серьезной целью станет попадание одного из университетов Эстонии в сотню лучших вузов мира. Это нелегкая задача, но если ее сделать стратегической целью и инвестировать в нее, то за ближайшие десять лет ее можно выполнить”, — отметил он.

По словам лидера социал-демократов, это предложение напрямую связано и с увеличением финансирования науки, поскольку науку нельзя рассматривать в отрыве от высшего образования, и наоборот.

”Я очень рад, что по инициативе научного сообщества в декабре удалось реализовать предложенную мной идею заключить между председателями партий соглашение о том, что в следующей бюджетной стратегии государства будут найдены необходимые средства на то, чтобы мы за несколько лет наконец добрались до отметки в 1 процент ВВП на науку. Наука — это инвестиция в будущее, и в этой части должно иметься такое же национальное соглашение, как и по расходам на оборону”, — подчеркнул Евгений Осиновский.