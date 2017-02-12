Евгений Осиновский: наша политика нужна, верна и эффективна

Сегодня на заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии Евгений Осиновский, представляя обзор политической ситуации, подтвердил: новое правительство является хорошим жизнеспособным правительством, в котором по-настоящему возможно обсуждать вопросы и в котором партнеры не вставляют друг другу палки в колеса.

”Это очень хороший опыт. Мы в правительстве с 2014 года. С предыдущим партнером мы и забыли, что можно по-другому вести политику”, — сказал Осиновский.

Осиновский назвал реакцию оппозиции на новое правительство "невротическим расстройством", так как картина власти, которая до сей поры казалась единственно возможной, изменилась.

”Ни один политический выбор не может быть абсолютно всем по душе”, — заверил Осиновский и подчеркнул: ”Мне жаль, что небольшая часть бизнесменов считает, что государство должно делать лишь то, что в их экономических интересах”.

Евгений Осиновский напомнил, что политика соцдемов вывела 10 000 детей из абсолютной бедности. Политик также добавил, что к сегодняшнему дню начал свою работу алиментный фонд, снова выросли детские пособия, летом семьи с тремя детьми будут получать дотацию в 500 евро, а также стартует программа поддержки кружков по интересам. Новое правительство на треть увеличит финансирование образования, продлит обязательное образование, запустит программу переобучения работников, будет больше вкладывать в ИТ-сектор, обеспечит гражданством родившихся в Эстонии детей, чьи родители являются гражданами России. Благодаря налоговой реформе, со следующего года более 75% работающих людей станут получать на 60 евро больше.

”Наша политика нужна, верна и эффективна”, — подчеркнул Евгений Осиновский.

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Говоря о грядущих осенью муниципальных выборах, Евгений Осиновский подтвердил, что никогда прежде соцдемы не шли на выборы с таким крепким фундаментом. Социал-демократы находятся у власти во многих важных местных самоуправлениях: соцдемы занимают пост мэров в Выру и Валга, Пылтсамаа и Пайде, Кярдла и Курессааре, вице-мэров — в Тарту, Йыгева и Раквере, а также волостных старейшин — в десятках волостей.

В Таллинне цель социал-демократов — сломить единовластие центристов. ”Но мы не намерены делать это, противопоставляя национальности, как Партия реформ и Кристен Михал. Мы собираемся предложить позитивную программу изменения Таллинна”, — сказал Евгений Осиновский.

Совет уполномоченных партии выслушал также и обзор Эйки Нестора о переговорах внутри коалиции на тему возможных изменений в порядке проведения выборов президента. Совет дал Нестору и Анвельту полномочия на продолжение переговоров для достижения консенсуса.

Министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало рассказала Совету о программе арендного жилья, а депутат Рийгикогу Ивари Падар сделал обзор на тему государственной и административной реформы.