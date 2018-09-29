Евгений Осиновский: главная задача предстоящих выборов — не допустить к власти EKRE

Об этом Осиновский заявил в субботу, 29 сентября, выступая перед собранием совета уполномоченных SDE в Пярну.

"Основной вопрос этих выборов, сохранится ли та базирующаяся на демократии, солидарности и праве общественная модель, которая до настоящего времени обеспечивала успех Эстонии. По большому счету, нет большой разницы, будет ли премьер-министром Ратас, Осиновский или Каллас, но есть большая разница, будет ли министром иностранных дел Миксер или Хельме, будет ли министром культуры Саар или Мадиссон", — сказал лидер соцдемов.

По его мнению, результаты выборов в Рийгикогу в марте 2019 года определят направление развития Эстонии на ближайшие десятилетия. От них зависит, останется ли Эстонии свободной демократией.

Поскольку ни одна другая партия, по словам Осиновского, не выразила недвусмысленного намерения защищать свободу и демократию в Эстонии, задача соцдемов — удержать достигнутый страной успех и противостоять "брутальному популизму".