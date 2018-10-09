09.10.2018, 09:01

Евгений Осиновский: детский сад должен стать бесплатным

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rus.delfi.ee
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Rühm Tuuletroll, Tuule lasteaias
Foto on illustreeriv.Foto: Priit Simson

Вчера на заседании правления партии социал-демократы обсудили образовательную часть своей предвыборной программы на 2019 год и единогласно поддержали идею об отмене платы за детские сады, сообщает пресс-служба партии.

”На наш взгляд, качественное образование, начиная с детского сада и заканчивая университетом, должно быть доступно каждому ребенку, вне зависимости от размера кошелька родителей. Начальное образование — это неотъемлемая часть образовательного пути, и оно должно быть тоже бесплатным. Согласно предложению социал-демократов, родители не должны платить ни за место в детском саду, ни за питание. Это возьмет на себя государство”, — сказал лидер социал-демократов Евгений Осиновский.

По словам Осиновского, для социал-демократов образовательная система — это единое целое, и она должна быть бесплатной, начиная с детского сада и заканчивая высшим образованием. ”Если Партия реформ желает усугубить образовательное расслоение, выступая с идеями о возвращении к платному высшему образованию, то социал-демократы с этим не согласны. Мы верим, что одинаковый доступ к качественному образованию — это одновременно и ключ к успеху Эстонии, и мощное оружие против неравенства”, — сказал Осиновский.

В пользу отказа от платы за место в детском саду, по словам Осиновского, говорит то, что по всей Эстонии с родителей берут очень разные суммы, а многие самоуправления привязали плату за место к минимальной зарплате, что автоматически ”съедает” существенную часть дохода многих семей. Если в каком-то местном самоуправлении детский сад стоит меньше 10 евро, то в Таллинне и окрестностях — более 60. К этой сумме еще прибавляется и плата за питание, которая также весьма разнится у местных самоуправлений.

Отмена платы за место в детском саду обойдется бюджету приблизительно в 40 миллионов евро. Расходы на питание составят примерно 25 миллионов евро. Это значит, что обеспечение бесплатного начального образования будет стоить государству около 65 миллионов евро.

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