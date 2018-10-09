Евгений Осиновский: детский сад должен стать бесплатным

”На наш взгляд, качественное образование, начиная с детского сада и заканчивая университетом, должно быть доступно каждому ребенку, вне зависимости от размера кошелька родителей. Начальное образование — это неотъемлемая часть образовательного пути, и оно должно быть тоже бесплатным. Согласно предложению социал-демократов, родители не должны платить ни за место в детском саду, ни за питание. Это возьмет на себя государство”, — сказал лидер социал-демократов Евгений Осиновский.

По словам Осиновского, для социал-демократов образовательная система — это единое целое, и она должна быть бесплатной, начиная с детского сада и заканчивая высшим образованием. ”Если Партия реформ желает усугубить образовательное расслоение, выступая с идеями о возвращении к платному высшему образованию, то социал-демократы с этим не согласны. Мы верим, что одинаковый доступ к качественному образованию — это одновременно и ключ к успеху Эстонии, и мощное оружие против неравенства”, — сказал Осиновский.