Евгений Осиновский: бюджет 2019 привнесет в общество как достаток, так и заботу

”За время работы в трех правительствах подряд мы смогли претворить в жизнь все свои основные цели. Кроме того, мы обеспечили новому правительству, которое приступит к работе будущей весной, сбалансированный бюджет и экономический рост”, — сказал Осиновский.

Одной из важнейших целей социал-демократов является рост благополучия детей. ”Когда мы вошли в правительство в 2014 году, каждый десятый ребенок жил в абсолютной бедности, а детские пособия уже годами не превышали 19 евро. С января следующего года пособия на первого и второго ребенка составят 60 евро в месяц”, — отметил Осиновский. ”Если в 2014 году государство выделяло на семейные дотации 100 миллионов евро, то в 2019 году эта сумма утроится — 300 000 миллионов евро”. Благодаря предпринятым шагам уже к сегодняшнему дню 20000 детей удалось вывести из-за черты абсолютной бедности. Осиновский добавил, что теперь Эстония стала государством, в котором появление ребенка не ставит семью под угрозу бедности.

Вторым краеугольным камнем бюджета с точки зрения развития общества, по словам Осиновского, является рост зарплат работников бюджетных сфер. Если четыре года назад минимальная зарплата учителя была 800 евро, то с нового года она повысится до 1250 евро. ”Кроме того, мы выделим местным самоуправлениям 15 миллионов евро, чтобы минимальная зарплата воспитателя составила 90% от минимальной зарплаты школьного педагога. Воспитатель со степенью магистра должен будет получать столько же, сколько и учитель — как минимум 1250 евро”, — объяснил социал-демократ.