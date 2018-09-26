26.09.2018, 21:00

Евгений Осиновский: бюджет 2019 привнесет в общество как достаток, так и заботу

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rus.delfi.ee
EST
Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Jaanus Lensment

Выступая сегодня перед парламентариями в Рийгикогу, лидер социал-демократов Евгений Осиновский сказал, что бюджет 2019 является пятым по счету бюджетом, который социал-демократы, будучи правительственной партией, формируют исходя из своего мировоззрения.

”За время работы в трех правительствах подряд мы смогли претворить в жизнь все свои основные цели. Кроме того, мы обеспечили новому правительству, которое приступит к работе будущей весной, сбалансированный бюджет и экономический рост”, — сказал Осиновский.

Одной из важнейших целей социал-демократов является рост благополучия детей. ”Когда мы вошли в правительство в 2014 году, каждый десятый ребенок жил в абсолютной бедности, а детские пособия уже годами не превышали 19 евро. С января следующего года пособия на первого и второго ребенка составят 60 евро в месяц”, — отметил Осиновский. ”Если в 2014 году государство выделяло на семейные дотации 100 миллионов евро, то в 2019 году эта сумма утроится — 300 000 миллионов евро”. Благодаря предпринятым шагам уже к сегодняшнему дню 20000 детей удалось вывести из-за черты абсолютной бедности. Осиновский добавил, что теперь Эстония стала государством, в котором появление ребенка не ставит семью под угрозу бедности.

Вторым краеугольным камнем бюджета с точки зрения развития общества, по словам Осиновского, является рост зарплат работников бюджетных сфер. Если четыре года назад минимальная зарплата учителя была 800 евро, то с нового года она повысится до 1250 евро. ”Кроме того, мы выделим местным самоуправлениям 15 миллионов евро, чтобы минимальная зарплата воспитателя составила 90% от минимальной зарплаты школьного педагога. Воспитатель со степенью магистра должен будет получать столько же, сколько и учитель — как минимум 1250 евро”, — объяснил социал-демократ.

Осиновский остановился также на росте зарплат работников сферы культуры, спасателей и патрульных полицейских, а также отметил пополнение бюджета Больничной кассы на 180 миллионов евро, за счет которых можно будет сократить очереди к врачу и предоставить людям более качественную врачебную помощь.

”Долгосрочным ключом к экономическому развитию Эстонии является не дешевая рабочая сила, будь то внутренняя или иностранная, а экономика знаний и исходящий из нее рост добавленной стоимости. С этой целью мы увеличили инвестиции в науку и разработки. Да, мы еще не достигли цели, когда 1% от ВВП выделяется на науку. После выборов политическим партиям нужно будет заключить долгосрочное соглашение, подобное тому, что установило расходы на оборону ”, — сказал Осиновский. ”Тем не менее мы реформировали систему финансирования науки, обеспечив научному сообществу большую финансовую стабильность”.

”Бюджет 2019 привнесет в общество как достаток, так и заботу и солидарность. Цель бюджета — чтобы экономический рост стал ощутим для всех, ведь в такой маленькой
стране, как Эстония, каждый очень важен”, — заключил Осиновский.

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