Евгений Криштафович отказался от сотрудничества с союзом Сыырумаа и Сависаара

Избирательный союз беспартийного политика Евгения Криштафовича "Город метро" (Metrolinn) отказался от сотрудничества с избирательным союзом предпринимателя Урмаса Сыырумаа и бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара.

"Сыырумаа лично мне позвонил и озвучил свое предложение. Но наш союз не заинтересован в сотрудничестве с компанией, представители которой расстреливают из своего сада натовские самолеты. При всем моем уважении к Урмасу Сыырумаа я не могу себе представить избирательный союз Сыырумаа, Сависаара и Криштафовича. Это разорвало бы мозг избирателям", — заявил Криштафович корреспонденту портала rus.err.ee .

"В данной ситуации я по-человечески искренне симпатизирую Эдгару Сависаару. Его подло и нахально подставили коллеги по Центристской партии, воспользовавшись всеми ресурсами, которые были созданы благодаря Сависаару. Но эта симпатия не подразумевает того, что я встану с ним бок о бок и мы вместе пойдем на выборы. Наше с ним видение будущего Таллинна сильно различается", — добавил Евгений Криштафович.

"Ну и главное, у меня мало общего с группой лиц, которые формируют союз Сависаара и Сыырумаа. Вместе с Леонидом Цингиссером (политический обозреватель — прим. rus.err.ee) и Родионом Денисовым (журналист и издатель — прим. rus.err.ee) я себя представляю себя еще меньше, чем с Сависааром. Даже никак не представляю", — заключил Криштафович.

"Участие Евгения Криштафовича в нашем списке изначально было весьма спорным. Учитывая позицию этого господина по многим вопросам, касающимся будущего русской общины Эстонии, большинство русскоязычных членов "Делового Таллинна" изначально было против его участия, поскольку это нанесло бы урон конструктивной работе будущей фракции в горсобрании. Тем не менее, мы всегда открыты к диалогу с любыми силами, которые желают способствовать развитию Таллинна", — прокомментировал последнее высказывание Евгения Криштафовича журналист Родион Денисов, который в составе избирательного союза "Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn"(Избирательный союз Эдгара Сависаара и "Деловой Таллинн") будет баллотироваться в столичное горсобрание по округу Мустамяэ.