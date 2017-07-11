11.07.2017, 15:03

Евгений Криштафович хочет идти на местные выборы со своим списком

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST
Delfi valimsklippide fotod
Delfi valimsklippide fotodFoto: Eero Vabamägi

По информации Delfi, Евгений Криштафович, которого 23 марта исключили из Свободной партии Эстонии, намерен баллотироваться на местных выборах со своим избирательным списком. Политик подтвердил эту информацию.

”Подтверждаю, что есть идея создания в Таллинне нового избирательного списка, и у этой идеи есть сторонники, с которыми идут консультации относительно политической программы. На сегодня у меня нет полномочий эту программу представить”, — сообщил Евгений Криштафович Delfi, добавив, что на следующей неделе, вероятно, сможет дать более предметные ответы на вопросы.

Первого июня стало известно, что на платформе Рийгикогу rahvaalgatus.ee собирают подписи к петиции ”О защите эстоноязычного образования в гимназии”, которую инициировал Евгений Криштафович. Петиция призывает отменить возможность русских гимназий ходатайствовать об исключении при переходе на эстоноязычное обучение. Станет ли это частью программы — пока неизвестно.

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”Цель изменения закона — помешать плану трех крупнейших русскоязычных гимназий Таллинна отказаться от обучения на эстонском языке. Это преступление в отношении учеников, чьим родным языком является русский, которое уменьшит их возможности на рынке образования и труда и усугубит сегрегацию в эстонском обществе”, — заявил Криштафович.

Напомним, что Криштафовича 23 марта исключили из Свободной партии. Он пытался оспорить свое исключение и все же принять участие в выборах председателя партии. По словам самого Криштафовича, его исключили из партии, поскольку он угрожал бы позиции баллотировавшегося в председатели партии Артура Тальвика. В пресс-релизе партии отмечают, что партия исключила Криштафовича из своих рядов, поскольку он постоянно порочил партию, высказывал ложные утверждения о членах партии и нарушал устав.

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