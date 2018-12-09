Эвелин Ильвес решила отложить приход в политику по желанию дочери

”Возможно, что политика будет моей следующей миссией. Чтобы я смогла реально использовать свой опыт и знания. К сожалению, я очень близко видела, как много в политике злобы, борьбы друг с другом, чисто личных амбиций, как государственные деятели принимают решения, исходя не из интересов государства, а из личных или партийных интересов", — признает Эвелин Ильвес.

В итоге решающим фактором в принятии решения стало желание ее дочери Кадри Кейу отказаться от прихода в политику — по крайней мере, пока еще не на выборах весной следующего года.

Поэтому Эвелин сосредоточится на своем ресторане домашней кухни Roog.