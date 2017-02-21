Эвелин Ильвес об отпуске Кальюлайд: президент открыто и бесстыдно нарушает закон

Бывшая первая леди Эвелин Ильвес на своей публичной странице в Facebook высказалась о решении президента Керсти Кальюлайд поехать в отпуск перед годовщиной Эстонской Республики.

"Эта новость, конечно, совершенно поразительная. Президент, самая важная роль которой в том, чтобы оберегать исполнение Конституции, открыто и бесстыдно сама нарушает закон. Работающий на какой должности другой человек мог бы, так сказать, "неофициально", просто с потолка поехать в отпуск? Мы просто не оформляем отпуск, но рабочих обязанностей ей тоже не планируем? Особенно лицемерно заявление канцелярии, что "мы ищем возможность, как президент не должна была бы принимать компенсацию за отпуск" — как она могла бы принять, если ей отпуск и не оформляют? Мы действительно вышли на новый уровень лицемерия… Куда ты идешь, дорогое эстонское государство?" — возмущается бывшая первая леди в Facebook.