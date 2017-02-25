Eurostat: русский язык в эстонских школах учат больше, чем в латвийских и литовских

Преподавание двух иностранных языков в европейских школах в 2016 году сократилось, свидетельствуют данные Eurostat. Русский язык при этом популярен только в странах Балтии и Болгарии, пишет ru.delfi.lt.

В целом в младших классах средней школы два или более иностранных языка изучали 58,8% школьников. Годом ранее этот показатель составлял 59,9%.

Больше всего на средние показатели повлияла ситуация в Германии и Италии, где преподавание двух или более языков сократилось на 3-5%. Как минимум один иностранный язык изучает 98,6% школьников.

Лидирует по популярности английский (97,3%), на втором месте французский (33,8%), на третьем — немецкий (23,1%), на четвертом — испанский (13,6%).

Единственным широко изучаемым неофициальным языком ЕС является русский. В странах Балтии он уверенно занимает второе место среди иностранных языков в средней школе.

При этом в Латвии его изучают 59,7% школьников, в Эстонии — 63,6%, а в Литве — 66,2%. В Болгарии русский язык изучает 16,9% учеников средней школы. В отчете Eurostat сравниваются школьные программы младших классов средних школ (то есть, как правило, дети в возрасте 11-12 лет).