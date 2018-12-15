ETV+ приглашает зрителей на съемки второго телесезона музыкального шоу "BRAVO!"

В рамках телешоу "BRAVO!" молодые исполнители из стран Балтии исполнят всемирно известные хиты. Передача будет выходить с января по март 2019 года на телеканалах ETV+ (Эстония), LTV7 (Латвия), LRT Kultura (Литва).

Ближайшие съемки пройдут в воскресенье и понедельник, 16 и 17 декабря. В воскресенье снимается две передачи, в понедельник — одна. В воскресенье можно будет принять участие в съемках как одной, так и двух передач сразу.

Съемки в воскресенье пройдут с 11:30 до 15:00 и с 17:50 до 21:15. В понедельник с 17:30 до 21:00.

На съемочную площадку могут прийти дети не младше 12 лет. Форма одежды свободная, запрещены крупные логотипы известных брендов на одежде. Участие не оплачивается, перед съемкой будет предложен чай/кофе.

Чтобы зарегистрироваться для участия в передаче, заполните анкету.

Съемки пройдут в Теледоме, вход со стороны Гонсиори, 27.