ETV+ не будет вести трансляции православных рождественских богослужений

Главный редактор ETV+ Дарья Саар сказала Delfi, что телеканал не будет вести трансляции рождественских богослужений, однако тема православного Рождества уже освещается в рамках серии передач.

"ETV+ придерживается светской традиции и не транслирует церковные служения в рамках общественно-правового радиовещания", — сказала Дарья Саар.

По ее словам, тема православного Рождества и христианских ценностей освещаются в передачах "Расскажи мне сказку" (политики читают сказки детям с ограниченными возможностями).

"В подборке музыкальных концертов 7 января в 20:10 в эфир выйдет концерт, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского", — добавила Саар.