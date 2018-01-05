05.01.2018, 11:42

ETV+ не будет вести трансляции православных рождественских богослужений

 (35)
rus.delfi.ee
EST
ETV+ не будет вести трансляции православных рождественских богослужений
Foto: Sergei Stepanov

Главный редактор ETV+ Дарья Саар сказала Delfi, что телеканал не будет вести трансляции рождественских богослужений, однако тема православного Рождества уже освещается в рамках серии передач.

"ETV+ придерживается светской традиции и не транслирует церковные служения в рамках общественно-правового радиовещания", — сказала Дарья Саар.

По ее словам, тема православного Рождества и христианских ценностей освещаются в передачах "Расскажи мне сказку" (политики читают сказки детям с ограниченными возможностями).

"В подборке музыкальных концертов 7 января в 20:10 в эфир выйдет концерт, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского", — добавила Саар.

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