ETV+ будет снимать сериал о Ласнамяэ - "LASNAГОРСК". Регистрируйся на кастинг!

Режиссер и креативный продюсер сериала Ирина Васильева рассказала, что ей пришлось пересмотреть все существующие видеоматериалы о Ласнамяэ, она даже посетила одну ласнамяэскую семью, чтобы вникнуть в менталитет русскоязычных жителей Таллинна.

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