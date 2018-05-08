ETV+ будет снимать сериал о Ласнамяэ - "LASNAГОРСК". Регистрируйся на кастинг!

Канал ETV+ может похвастаться не только передачами собственного производства, но в новом сезоне — и сериалом, который будет снят в стиле "ситуативной комедии", известной под сокращением "ситком". Называться он будет "LASNAГОРСК", а в его создании приняли участие известные российские авторы, как например, Юрий Русин, один из сценаристов сериала "Последний из магикян" и режиссер сериала "Папины дочки" Ирина Васильева, которая в данном случае является и креативным продюсером.
По словам главного редактора ETV+ Дарьи Саар, район Ласнамяэ зслуживает того, чтобы о нем снимали не только документальные фильмы. Идея снять ситком появилась у Дарьи еще на заре ETV+, и теперь, благодаря немалым усилиям, она близка к воплощению в жизнь.