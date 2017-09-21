Этот четверг объявлен Европейским днем без смертей на дорогах

Страны Европы хотят в рамках международного проекта EDWARD (European Day Without a Road Death — Европейский день без смертей на дорогах) провести день так, чтобы в дорожно-транспортных происшествиях не погиб ни один человек, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

"В последние годы во всей Европе и в Эстонии число людей, погибших в ДТП, держится на одном уровне. Ситуация на дорогах хуже не стала, но, к сожалению, не видно и прогресса", — говорит капитан полиции, ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Каждый день на дорогах и улицах Европы погибает около 70 человек. В этом году в Эстонии в ДТП погибло 35 человек, примерно одна треть из них не использовала средства безопасности. Начиная с 1990 года в ДТП в Эстонии погибло 5400 человек, то есть примерно столько же людей, сколько живет в городе Тюри.

"Очень важно донести до участников дорожного движение то, что именно их решения и поведение формирует общую картину на наших дорогах. Необходимо, чтобы о возможных опасностях говорили не только полицейские и преподаватели автошкол, но и родители, бабушки и дедушки, друзья, коллеги, учителя. Молодому водителю тяжело поверить рассказу полицейского о том, что говорить за рулем по телефону опасно, если все свое детство он видел, как его родители постоянно разговаривали по телефону за рулем либо превышали допустимую скорость. Вероятнее всего, такой молодой водитель будет поступать так, как вели себя за рулем родители", — сказала Лойго.

"Каждый участник дорожного движения может повлиять на общую безопасность на дорогах. Одно тяжкое ДТП может изменить жизнь нескольких семей навсегда. После таких ДТП общество начинает активно обсуждать, почему это произошло и что делать. Это звучит сухо, но на самом деле все ответы есть в Законе о дорожном движении. Но на закон люди не всегда хотят обращать внимание, думая, что с ними ничего плохого не произойдет. Многие не осознают, какие последствия могут быть всего лишь у одной ошибки. Очень сложно объяснить водителю, который, в принципе, является законопослушным человеком, насколько опасно превышение скорости или занятие смартфоном за рулем и для него самого, и других участников дорожного движения", — говорит Сирле Лойго.

Проект EDWARD организовывает Европейская сеть занимающихся дорожным движением полицейских уже второй год подряд. В рамках этого проекта обращается внимание на безопасность дорожного движения и напоминает, что абсолютно всех. В прошлом году 21 октября в Эстонии в ДТП пострадали 10 человек. По состоянии на конец августа в этом году было лишь 15 дней, когда на дорогах Эстонии в ДТП не было пострадавших или погибших.

В 2009 году в ДТП в Европе погибло 35 000 человек и пострадало более 1,7 миллиона. В 2016. году в результате ДТП погибло 25 500 человек, серьезно пострадало 135 000 человек.

В 2016 году в Европе в ДТП из расчета на миллион жителей погибло 50 человек. По всему миру из расчета на миллион жителей в прошлом году погибло 174 человека.

В 2016 году на дорогах Эстонии погиб 71 человек.