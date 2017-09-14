Этой осенью более 7500 человек смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации

В 2017 году в бесплатных курсах повышения квалификации, заказанных Министерством образования и науки, смогут принять участие 14 000 человек. В общей сложности предлагается более 1000 бесплатных курсов в 30 различных областях. Этой осенью список пополнился еще 215 курсами, пройти которые смогут более 7500 человек, сообщает Министерство образования и науки.

”В связи с большим интересом к бесплатным курсам мы решили сделать дополнительный заказ”, — сказала руководитель программы курсов Кайри Солманн. ”Большая часть предлагаемых курсов посвящена темам пользования компьютером, гостиничному хозяйству, сферам питания и строительства, также представится возможность пополнить знания, необходимые в работе, и в сфере обслуживания, сотрудничества или знания иностранных языков”, — добавила Солманн.

Курсы будут проводиться в профессиональных училищах и прикладных высших учебных заведениях, предлагающих профессиональное образование, по всей Эстонии. Курсы предназначены для взрослых людей, чью конкурентоспособность и востребованность на рынке труда можно значительно повысить при помощи знаний, приобретенных на курсах повышения квалификации.

Государственный заказ курсов по повышению квалификации осуществляется с целью оказать содействие взрослым людям, не получившим профессиональной подготовки, или тем, чьи профессиональные навыки устарели. Бесплатные курсы доступны для всех, независимо от финансового положения или уровня образования. В отборе курсов принимали участие учебные заведения, при составлении списка исходили из востребованности курсов повышения квалификации в разных сферах деятельности в разных регионах.

Курсы финансируются из средств Европейского социального фонда и Министерства образования и науки в рамках проекта ”Продвижение образования взрослых и развитие возможностей обучения”.

Подробная информация о курсах доступна на домашних страницах учебных заведений или по адресу: www.hm.ee/tasuta-kursused