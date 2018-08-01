01.08.2018, 08:19

"Это впечатляющие цифры". Приложение Yandex.Taxi загрузили десятки тысяч жителей Эстонии

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в Литве предупреждения не сработали
ru.DELFI.lt
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Yandeks takso
Yandeks taksoJaanus Lensment

В Таллинне и Риге за первое полугодие приложение Yandex.Taxi загрузили порядка 50 000 пользователей в каждом из этих городов. За три дня приложение компании российского капитала в Литве скачали около 10 000 пользователей.

Директор Всемирной стратегии Yandex.Taxi Арам Саргсян сообщил DELFI, что в Риге за первое полугодие приложение загрузили порядка 50 000 пользователей. Примерно столько же клиентов установили на своих телефонах гаждеты в Таллинне.

"Это впечатляющие цифры, учитывая, что Таллинн по числу жителей в два раза меньше Риги. В Вильнюсе за первые три дня приложение Yandex.Taxi установили 10 000 потребителей", - сказал Саргсян.

Пользоваться приложением в Литве можно с прошлого четверга. Оно действуют по тому же принципу, что и Uber или Taxify. В Литве приход компании на рынок экспертами и политиками был встречен с опаской.

В ответ на призывы не пользоваться услугами приложения компания российского капитала Yandex.Taxi в понедельник заявила, что готова к проверке литовскими ведомствами и утверждает, что соблюдает правила защиты данных. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает, из-за избыточного сбора данных, не пользоваться гаджетом Yandex.Taxi.

Литовский Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) в понедельник заявил, что рекомендует не пользоваться приложением частного извоза Yandex.Taxi, пока он не проведет тщательное расследование.

Сама компания представляет себя как международная компания, зарегистрированная в Амстердаме, хотя программисты работают в Москве.

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