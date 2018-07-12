12.07.2018, 09:30

"Это слова сумасшедшего, место которому в дурдоме". Реакция Госдумы на скандальное заявление полковника Сил обороны

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Gazeta.ru
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"Это слова сумасшедшего, место которому в дурдоме". Реакция Госдумы на скандальное заявление полковника Сил обороны
Foto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Командующий силами специального назначения эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги заявил, что если армия РФ дойдет до Таллина, то там и погибнет. В Госдуме кратко прокомментировали высказывания эстонского военачальника, пишет "Газета.ру".

Председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов усомнился в том, что Юхтеги находится на своем месте.

”Я могу сказать, что это слова сумасшедшего, место которому не в вооруженных силах или какой-то другой структуре, а в дурдоме. Больше я сказать ничего не могу”, — жестко высказался парламентарий в беседе с ФАН.

Ранее Юхтеги сказал изданию Politico, что в случае нападения России Эстония окажет достойное сопротивление.

"Это постоянно обсуждается. Русские дойдут до Таллинна за два дня… Может быть. Но всю Эстонию они за два дня не получат. Он дойдут до Таллинна, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения и все остальное. Они дойдут до Таллинна за два дня. Но они умрут в Таллинне. И они знают это”, — сказал он.

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