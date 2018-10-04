04.10.2018, 14:03

Это реальность! В Эстонии открылась первая клиника дистанционной медицины

 (43)
Туули Йыэсаар
Туули Йыэсаар
 
EST 3
Это реальность! В Эстонии открылась первая клиника дистанционной медицины
Perearst dr Karin Pärnpuu sõnul on tavaline arvuti veebikaamera konsultatsiooniks piisavalt hea. Kui aga levi peaks olema nii niru, et videopilt enam läbi ei tule, saab arst patsiendile lihtsalt helistada.Foto: Minudoc

В Эстонии начала работу первая клиника дистанционной медицины, пишет Eesti Päevaleht. Не выходя из дома, в обмен на 20 евро можно уже в течение пару часов получить консультацию семейного врача, психологи или акушерки.

Система проста: открываете сайт, выбираете нужного врача, бронируете время, платите 20 евро, а в назначенный час при помощи видеозвонка через платформу клиники Minudoc связываетесь с врачом. При этом обе стороны должны идентифицировать свою личность, вследствие чего врач получает доступ к дигитальной истории пациента.

Идея принадлежит стартапу Sentab Estonia OÜ. Представитель фирмы Тармо Пихл сказал, что они является своего рода ”вентилем” между семейными врачом и отделением экстренной медицины. Он отмечает, что нагрузка на EMO возрастает именно по окончанию рабочего дня семейных врачей и на выходных. Во многих случаях пациентам хватило бы консультации с врачом, который видит его историю болезни.

Кроме врачей общего профиля, через платформу проводят консультации и гинекологи, психологи, акушерки, детские медсестры, консультанты по питанию и физиотерапевты. Все проводящие консультации врачи имеют постоянное место работы и сотрудничают с виртуальной клиникой в рамках частичной занятности.

Пихл обещает, что помощь врача общего профиля можно будет получить в течение часа, а в идеале — в течение 30 минут.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Полиция предупреждает: в Таллинне мошенники просят прохожих одолжить денег на билет на автобус

04.10.2018
"Дать денег оказавшемуся в беде — благородный поступок, но, к сожалению, находятся люди, которые используют таких благодетелей", — сообщает Пыхьяская префектура в соцсети.
Подробнее

ФОТО | Поможем найти человека! Семья заблудившегося в лесу Ивана Федоровича просит помочь

04.10.2018
Уважаемые читатели Delfi. В нашу редакцию поступило письмо от родственников пожилого человека, которого уже почти неделю ищут в лесу в Ида-Вирумаа. Мы также просим вас распространить это сообщение в соцсетях, чтобы те, кто имеет возможнсоть помочь, присоединились к поискам.
Подробнее



Охранные фирмы — о повышении минималки: государство, подай пример!

04.10.2018
Работодатели и профсоюзы в понедельник огласили цифры минимальной зарплаты в следующем году. Одна из сфер деятельности, которую значительно затронет повышение оплаты труда, — охранные услуги. Охранные фирмы считают, что в данной ситуации государство могло бы само подать пример.
Подробнее

Это реальность! В Эстонии открылась первая клиника дистанционной медицины

04.10.2018
В Эстонии начала работу первая клиника дистанционной медицины, пишет Eesti Päevaleht. Не выходя из дома, в обмен на 20 евро можно уже в течение пару часов получить консультацию семейного врача, психологи или акушерки.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBZU/61
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
152,15 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €

ВИДЕО: Контавейт в упорной борьбе проиграла второй ракетке мира

04.10.2018
Сильнейшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт (WTA 21) не сумела выйти в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Пекине. В 1/8 финала первая ракетка Эстонии в упорной борьбе уступила датчанке Каролин Возняцки (WTA 2) - 5:7, 4:6.
Подробнее


"Вы после распада СССР построили что-то?!": 66-летний житель Ульяновска о ворах во власти и лжи по ТВ

04.10.2018
У всех есть свое представление о жителях российской глубинки. Особенно мы можем догадываться о политических пристрастиях нестоличных граждан. Но после разговора с Вячеславом Юманкиным, понимаешь, что стереотипам свойственно рушиться.
Подробнее

ФОТО И ВИДЕО | Стала известна дата открытия торгового центра T1 Mall of Tallinn

04.10.2018
Долгожданное открытие торгового центра состоится 8 ноября. T1 Mall of Tallinn готовит для жителей и гостей столицы около 60 новых торговых марок, концепций питания или полностью новые сферы деятельности, сообщает портал “Вечерка” со ссылкой на ERR.
Подробнее

Раскатается? Журналист Delfi испытал на себе первый "поезд четырех столиц" Рига-Киев

04.10.2018
В Минске — строгий батька, в Киеве — сладкий дядька, в Вильнюсе — злая тетя, в Риге — высокий чоловик… Пассажирам нового поезда “четырех столиц” Киев-Минск-Вильнюс-Рига и обратно есть, что обсудить под стук колес и без вай-фая. Журналист портала Delfi Кристина Худенко провела 19 часов в пути и оценила плюсы, минусы и перспективы нового маршрута.
Подробнее