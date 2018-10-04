Это реальность! В Эстонии открылась первая клиника дистанционной медицины

Система проста: открываете сайт, выбираете нужного врача, бронируете время, платите 20 евро, а в назначенный час при помощи видеозвонка через платформу клиники Minudoc связываетесь с врачом. При этом обе стороны должны идентифицировать свою личность, вследствие чего врач получает доступ к дигитальной истории пациента.

Идея принадлежит стартапу Sentab Estonia OÜ. Представитель фирмы Тармо Пихл сказал, что они является своего рода ”вентилем” между семейными врачом и отделением экстренной медицины. Он отмечает, что нагрузка на EMO возрастает именно по окончанию рабочего дня семейных врачей и на выходных. Во многих случаях пациентам хватило бы консультации с врачом, который видит его историю болезни.

Кроме врачей общего профиля, через платформу проводят консультации и гинекологи, психологи, акушерки, детские медсестры, консультанты по питанию и физиотерапевты. Все проводящие консультации врачи имеют постоянное место работы и сотрудничают с виртуальной клиникой в рамках частичной занятности.

Пихл обещает, что помощь врача общего профиля можно будет получить в течение часа, а в идеале — в течение 30 минут.