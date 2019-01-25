25.01.2019, 12:20

”Это пытки неоказанием медпомощи”. Мать подследственного — о его безотрадном тюремном быте

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у Минюста иная правда
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST 11
Tallinna vangla
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

Недавно на нашем портале была опубликована статья ”Забрали даже обувь, отказывают в медпомощи. Муж объявит голодовку”. Супруга заключенного — об условиях и обращении в тюрьме. Минюст опровергает”. С редакцией Delfi связалась Галина (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны), представившаяся матерью подследственного. Она подтвердила информацию автора письма из прошлой статьи, а также рассказала подробности пребывания в местах заключения ее собственного сына.

”Подписываюсь под каждым словом той женщины — жены заключенного. У меня сын не осужденный — подследственный. То, что он рассказывает, полностью совпадает с тем, о чем поведала та женщина — о проблемах в новой тюрьме”, — утверждает Галина.

”Мы никуда не пишем, чтобы не навредить сыну. И я вас очень прошу анонимности”, — переживает мать подследственного.

По ее словам, отношение в новой тюрьме к людям бесчеловечное: "Это пытки не оказанием медпомощи. Душ — перед прогулкой. Стали жаловаться — перенесли душ на утро: или иди завтракай, или душ принимай”.

”Переехали в тюрьму — там раздали… ну, назову это листик-опросник. Какие жалобы? (новое здание — мало ли, что-то не работает и т.д.) Люди написали — их лишили магазина. — сетует автор письма. — Сыну сказали, что у него на счету денег нет. Хотя я переводила, и деньги были”.

По словам Галины, у ее сына имеются проблемы со спиной, и все рецепты и назначения семейного врача в медчасти тюрьмы есть. ”На Магазини, 35 помощь хоть какую-то оказывали”, — жалуется она. А в новой тюрьме подследственный спит на журналах, т.к. матрас — мягкий.

Ее сыну якобы назначили препараты не глядя, отчего, утверждает женщина, стало хуже: "Сразу побежали к физиотерапевту. Он сказал, что ему этот препарат нельзя, так как он расслабляет мышцы, а надо, чтоб мышцы были в тонусе. Сказали, дадут новый, но по прошествии двух недель — никакой помощи".

”Человек в современном э-государстве мучается от болей: это разве не пытка? — задается автор письма вопросом риторического характера. — На суде ему стало со спиной совсем плохо, судья вызывала скорую. Суд отложили на месяц. Из-за болей сын не мог сосредоточиться ни на чем”.

Галина утверждает, что есть много других свидетельств плохого обращения. ”Кто-то даже пытался повеситься, и не раз. Это мне известно из тюремной почты, так сказать”.

”А Минюст отвечает, что все отлично. Я вам пишу все это, что бы подтвердить: информация в той статье — верная”. Этими словами Галина завершила свое письмо.

Ответ Минюста скромен

Мы обратились с просьбой в Министерство юстиции прокомментировать сложившуюся ситуацию. Поскольку написавшая письмо очень переживала за анонимность, личные данные мы не разглашали даже при внутреннем разбирательстве — при запросе информации у ведомства.

Возможно, именно ввиду этих мер предосторожности ответ минюста оказался скромен. А, возможно, и по иным причинам.

”Поскольку мы не знаем, о ком идет речь, у нас нет ничего, что можно было бы добавить к прошлому комментарию. Если отправитель письма желает остаться анонимной, то нам не представляется возможным привести конкретные факты в ответ на ее утверждения”, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Министерства юстиции Кристин Раммус.

Тут уместно будет упомянуть прошлый комментарий к подобному письму, в котором утверждалось, что в новой Таллиннской тюрьме якобы обращаются с заключенными ненадлежащим образом.

”Мы не может делиться личными данными заключенных, однако, у нас нет подозрений, что тюрьма обращается с ним ненадлежащим образом”, — прокомментировала тогда Раммус.
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