”Это пытки неоказанием медпомощи”. Мать подследственного — о его безотрадном тюремном быте

”Подписываюсь под каждым словом той женщины — жены заключенного. У меня сын не осужденный — подследственный. То, что он рассказывает, полностью совпадает с тем, о чем поведала та женщина — о проблемах в новой тюрьме”, — утверждает Галина.

”Мы никуда не пишем, чтобы не навредить сыну. И я вас очень прошу анонимности”, — переживает мать подследственного.

По ее словам, отношение в новой тюрьме к людям бесчеловечное: "Это пытки не оказанием медпомощи. Душ — перед прогулкой. Стали жаловаться — перенесли душ на утро: или иди завтракай, или душ принимай”.

”Переехали в тюрьму — там раздали… ну, назову это листик-опросник. Какие жалобы? (новое здание — мало ли, что-то не работает и т.д.) Люди написали — их лишили магазина. — сетует автор письма. — Сыну сказали, что у него на счету денег нет. Хотя я переводила, и деньги были”.

По словам Галины, у ее сына имеются проблемы со спиной, и все рецепты и назначения семейного врача в медчасти тюрьмы есть. ”На Магазини, 35 помощь хоть какую-то оказывали”, — жалуется она. А в новой тюрьме подследственный спит на журналах, т.к. матрас — мягкий.

Ее сыну якобы назначили препараты не глядя, отчего, утверждает женщина, стало хуже: "Сразу побежали к физиотерапевту. Он сказал, что ему этот препарат нельзя, так как он расслабляет мышцы, а надо, чтоб мышцы были в тонусе. Сказали, дадут новый, но по прошествии двух недель — никакой помощи".