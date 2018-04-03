”Это проблема всего общества”. Как живет столичный центр помощи наркозависимым: мифы, страхи, факты

Можно ли насильно заставить наркомана вылечиться? Поможет ли решить проблему отстрел или ссылка на остров? Выгодны ли государству наркоманы? Правда ли, что большинство зависимых — русские? Видно ли употребляющего ”сразу же и невооруженным глазом"? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем репортаже.

Корреспонденты Delfi посетили центр снижения вреда, расположенный в центре Таллинна, ознакомились с его работой и побеседовали с руководителем НКО Convictus психологом Инной Фарбер. Эта организация оказывает помощь и поддержку наркозависимым и их близким: обмен шприцев, консультации, продуктовая помощь и многое другое.

Не тяните — обращайтесь!

”Зачастую люди прячутся, люди боятся, им — стыдно”, — поведала специалист о блоках, мешающих попавшему в беду начать решать свою проблему. ”Ничего стыдного в этом нет. Любой из нас может оказаться в такой ситуации”.

”Если вы поняли, что ваш близкий стал употреблять наркотики — ни в коем случае не тяните и обращайтесь за помощью! Сразу же, как только этот факт становится очевидным” — призывает Фарбер. Для начала — поговорить с психологом или с консультантом.

Люди, живущие с наркозависимым, также страдают и, по словам специалиста, тоже нуждаются в помощи.

Как относятся жители дома и района к такому местоположению этой организации? ”Была вспышка негатива в адрес нашего центра, но сейчас все ровно и спокойно. Более того — люди из парикмахерской напротив приносят одежду для наших клиентов”, — рассказала Инна Фарбер.

Сотрудники Convictus провели ”экскурсию” по центру, рассказали о процессе обмена шприцев и об их дальнейшей судьбе. Также мы побеседовали о стереотипах, бытующих в обществе о наркоманах, и о возможных путях решения проблемы зависимости.

”Если человек не хочет выздоравливать — он не будет. Принудительное лечение здесь не работает”, — резюмировала наша собеседница.

Об организации

MTÜ CONVICTUS EESTI — недоходная организация, целью которой является помощь людям, употребляющим наркотики, значится на сайте.

Convictus предлагает наркозависимым и их родственникам различные поддерживающие услуги-обмен шприцев,тестирование на ВИЧ , помощь социального работника и психолога, консультирование по принципу ”равный-равному”.

Миссия: Оставаясь открытыми, доступными и компетентными, мы создаём возможности для безопасной и полноценной жизни для людей, которых коснулась проблема наркотиков.

Видение: CONVICTUS EESTI — высокопрофессиональная команда. Результат нашей деятельности — люди, которых коснулась проблема зависимости — полноценные и равноправные члены общества.

Mы также предлагаем:

арт-терапия для наркозависимых и их родственников

playback-театр для наркозависимых и их родственников

группы поддержки зависимых,которые находятся в заключении

возможность аренды помещения группам самопомощи,связанным с проблемой зависимости

Более подробную информацию о центре, а также контакты найдете тут.