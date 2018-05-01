Это интересно! Эстонские пульмонологи опровергают мифы об астме

На самом деле:

При эффективном лечении качество жизни больного астмой обычно хорошее и не отличается от качества жизни человека, не болеющего астмой. Также астма не является противопоказанием для тренировок, в том числе и для участия в спортивных соревнованиях.

Миф: любой человек, болеющий астмой, точно знает, что означает, что астма находится под контролем.

На самом деле:

Значительное количество пациентов с астмой не знает, что вызывает болезнь, как избежать факторов, приводящих к обострению астмы, и как заметить и взять под контроль проявление ее симптомов. Зачастую причиной проявления симптомов астмы считают возраст или лишний вес.

Чтобы осознать поставленный диагноз и привыкнуть к лечению, требуется время. Нужно научиться жить с астмой. Врачи и медсестры рекомендуют пациентам пользоваться ”Тестом по контролю над астмой”, который является хорошим инструментом для астматиков.

Миф: в те дни, когда больной астмой человек чувствует себя хорошо, ему не нужно принимать лекарства.

На самом деле:

Человек, страдающий астмой, должен иметь представление о препаратах, их действии и схеме приема. Базовое лечение должно быть достаточно эффективным, а необходимость приема препаратов для снятия приступа астмы — как можно меньше. Если человек, проходящий базовое лечение от астмы, чувствует себя хорошо и не нуждается в снятии приступа, это еще не значит, что в этот день не нужно принимать базовые препараты. Нерегулярное лечение в итоге может привести к необходимости повысить дозу, учащению приступов заболевания, а в тяжелых случаях и к госпитализации.

Миф: астму можно успешно вылечить и при помощи альтернативной медицины.

На самом деле:

К настоящему моменту не найдено эффективных методов альтернативной медицины по лечению астмы. Даже соляная комната и теплый морской климат не помогают вылечить астму.

Миф: пациент, которому поставили диагноз ”астма”, считает, что из-за болезни он скоро станет нетрудоспособным.

На самом деле:

Этот миф идет из далекого прошлого, когда еще не было разработано лечения астмы. На сегодняшний день в большинстве случаев астму можно взять под контроль при помощи лечения. При эффективном лечении симптомы астмы не проявляются, а значит не снижается качество жизни и не развивается нетрудоспособность.

Миф: ночные пробуждения из-за приступов — абсолютно нормальное явление для больных астмой.

На самом деле:

При отсутствии лечения или неэффективном лечении для астмы характерны приступы кашля, которые случаются в основном ночью или в ранние утренние часы. Однако при эффективном лечении человек, страдающий астмой, обычно хорошо спит. Если затруднение дыхания мешает спать, об этом обязательно нужно сообщить врачу.

Миф: лекарства от астмы нарушают засыпание и вызывают бессонницу.

На самом деле:

У пациента должно быть представление о лечении астмы и степени контроля над ее симптомами. Лечение рекомендуется проводить согласно предписаниям. Если человек регулярно принимает базовые препараты и придерживается в лечении указаний и назначений врача, никаких проблем со сном не возникает.

Миф: ингаляционные противоастматические препараты обладают множеством побочных эффектов, в т.ч. приводят к набору веса.