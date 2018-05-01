01.05.2018, 12:50

Это интересно! Эстонские пульмонологи опровергают мифы об астме

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Foto: Vallo Kruuser

В рамках Всемирного дня борьбы с астмой, который проходит сегодня, эстонские врачи-пульмонологи развеяли наиболее распространенные связанные с астмой мифы, сообщает Общества пульмонологов Эстонии.

Астма — это часто встречающееся хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Приступы астмы причиняют пациенту неудобства и истощают его, но при современном уровне лечения настолько хорошо поддаются контролю, что качество жизни больного астмой из-за болезни снижаться не должно.

Однако на протяжении долгой истории астмы среди людей укоренились многочисленные заблуждения, которые на самом деле не соответствуют действительности. С мифами об астме чаще всех сталкиваются пульмонологи. С помощью членов Общества пульмонологов Эстонии мы собрали и опровергли десять самых распространенных из них.

Миф: астма — это осложнение какой-либо другой болезни. Например, астма может возникнуть из-за ”перенесенного на ногах” воспаления легких.

На самом деле:
Астма — это самостоятельное заболевание, которое не является осложнением другой болезни. Поскольку вирусные инфекции обостряют астму, может сложиться впечатление, что болезнь началась из-за инфекции дыхательных путей.

Миф: качество жизни больного астмой всегда будет ниже, чем у человека, не страдающего астмой.

На самом деле:
При эффективном лечении качество жизни больного астмой обычно хорошее и не отличается от качества жизни человека, не болеющего астмой. Также астма не является противопоказанием для тренировок, в том числе и для участия в спортивных соревнованиях.

Миф: любой человек, болеющий астмой, точно знает, что означает, что астма находится под контролем.

На самом деле:
Значительное количество пациентов с астмой не знает, что вызывает болезнь, как избежать факторов, приводящих к обострению астмы, и как заметить и взять под контроль проявление ее симптомов. Зачастую причиной проявления симптомов астмы считают возраст или лишний вес.

Чтобы осознать поставленный диагноз и привыкнуть к лечению, требуется время. Нужно научиться жить с астмой. Врачи и медсестры рекомендуют пациентам пользоваться ”Тестом по контролю над астмой”, который является хорошим инструментом для астматиков.

Миф: в те дни, когда больной астмой человек чувствует себя хорошо, ему не нужно принимать лекарства.

ТОП

На самом деле:
Человек, страдающий астмой, должен иметь представление о препаратах, их действии и схеме приема. Базовое лечение должно быть достаточно эффективным, а необходимость приема препаратов для снятия приступа астмы — как можно меньше. Если человек, проходящий базовое лечение от астмы, чувствует себя хорошо и не нуждается в снятии приступа, это еще не значит, что в этот день не нужно принимать базовые препараты. Нерегулярное лечение в итоге может привести к необходимости повысить дозу, учащению приступов заболевания, а в тяжелых случаях и к госпитализации.

Миф: астму можно успешно вылечить и при помощи альтернативной медицины.

На самом деле:
К настоящему моменту не найдено эффективных методов альтернативной медицины по лечению астмы. Даже соляная комната и теплый морской климат не помогают вылечить астму.

Миф: пациент, которому поставили диагноз ”астма”, считает, что из-за болезни он скоро станет нетрудоспособным.

На самом деле:
Этот миф идет из далекого прошлого, когда еще не было разработано лечения астмы. На сегодняшний день в большинстве случаев астму можно взять под контроль при помощи лечения. При эффективном лечении симптомы астмы не проявляются, а значит не снижается качество жизни и не развивается нетрудоспособность.

Миф: ночные пробуждения из-за приступов — абсолютно нормальное явление для больных астмой.

На самом деле:
При отсутствии лечения или неэффективном лечении для астмы характерны приступы кашля, которые случаются в основном ночью или в ранние утренние часы. Однако при эффективном лечении человек, страдающий астмой, обычно хорошо спит. Если затруднение дыхания мешает спать, об этом обязательно нужно сообщить врачу.

Миф: лекарства от астмы нарушают засыпание и вызывают бессонницу.

На самом деле:
У пациента должно быть представление о лечении астмы и степени контроля над ее симптомами. Лечение рекомендуется проводить согласно предписаниям. Если человек регулярно принимает базовые препараты и придерживается в лечении указаний и назначений врача, никаких проблем со сном не возникает.

Миф: ингаляционные противоастматические препараты обладают множеством побочных эффектов, в т.ч. приводят к набору веса.

На самом деле:
При приеме в правильных дозах ингаляционные противоастматические препараты не вызывают системных побочных эффектов, в т.ч. набора веса.

Миф: больной астмой не должен заниматься спортом.

На самом деле:
Больной астмой может и должен двигаться и заниматься спортом. Предпочтительными являются упражнения на выносливость.

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