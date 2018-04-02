Это фиаско: в эстонском МВД встретили делегацию из Казахстана кадрами из "Бората"

Во время визита в МВД Эстонии делегации из Казахстана во главе с вице-премьером Аскаром Жумагалиевым произошла весьма неприятная ситуация, когда чиновники министерства использовали в качестве иллюстраций в своем докладе фотографии главного героя фильма ”Борат”, запрещенного к показу в Казахстане.

Члены казахской делегации были по-настоящему шокированы произошедшим, и извиняться за случившееся пришлось не только автору презентации, но и лично министру внутренних дел Андресу Анвельту.

Встреча в эстонском МВД состоялась на прошлой неделе, и хотя сам докладчик смог быстро отреагировать на недовольство гостей и извинился, ситуацию не назовешь простой — к выдуманному "казахскому" теле-репортеру Борату в исполнении американского актера Саши Барона Коэна в Казахстане отношение очень негативное, поскольку в его скетчах и полномтеражных фильмах эта страна и ее жители подвергаются жестким насмешкам.

Как подтвердил Delfi пресс-секретарь МВД Юрген Клемм, такой случай действительно имел место. "В докладе, представленном делегации Казахстана была использована неподходящая фотография. Гостям были принесены извинения и автор доклада понял свою ошибку".