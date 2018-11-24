Этнографический музей или открытый мир? Что нужно знать о скандальном миграционном пакте ООН

В итоге получился текст, который включает 23 цели по улучшению миграционной политики на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Среди этих целей — обеспечить мигрантам набор базовых услуг (имеются в виду соцобеспечение, медицина, образование), искоренить все формы дискриминации, упростить доступ к каналу легальной миграции (имеется в виду миграция для работы, учебы, воссоединение семьи), содействовать социальной интеграции, а также справедливому и этичному найму работников (то есть, например, не вводить дополнительные административные преграды для найма иностранцев). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утверждает, что новый договор принесет пользу самим мигрантам, населению стран, которые они покинули, и странам, где они поселились.

Добровольно-принудительно

В ООН подчеркивают: соглашение не является юридически обязательным, то есть подписывающие его страны берут на себя только политические обязательства, а не юридические. Однако с такой формулировкой согласны не все. Целый ряд государств, включая Чехию, Венгрию, Болгарию, Австрию, решили не присоединяться к соглашению, посчитав, что оно ограничит суверенитет стран в миграционных вопросах. От участия в новом договоре отказались также США, хотя команда предыдущего президента Барака Обамы играла активную роль в принятии Нью-Йоркской декларации. Россия сообщила, что поддержит соглашение только в том случае, если оно не будет иметь юридически обязывающей силы. Не исключено, что под документом не окажется подписи Бельгии, Хорватии и Австралии. В свою очередь, Еврокомиссия выразила поддержку инициативе ООН, удостоив критики решение Австрии.

Настоящие страсти вокруг Глобального договора развернулись в Эстонии. Входящие в правительство националисты из партии "Отечество" отказались голосовать за участие в соглашении ООН, в свою очередь, представленные в правительстве соцдемы пригрозили развалить коалицию, если Эстония договор не подпишет. К разрешению кризиса привлечены президент страны и ведущие юридические эксперты. Сам документ передан на утверждение парламента, хотя изначально вопрос планировалось решить на уровне правительства.

Стоит добавить, что предлагаемый Глобальный договор о миграции не содержит санкций за его невыполнение. Однако он устанавливает определенные стандарты, которые в последствии могут стать обязательными. Здесь можно провести аналогию со Всеобщей Декларацией прав человека. Ее провозгласили 70 лет назад, а имеющие обязательную силу документы, которые раскрывали эти самые права человека, были приняты только в 60-х годах XX века.