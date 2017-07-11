Этим летом многие НКО оказывают патронажные услуги детям-инвалидам

Нынешним летом многие НКО оказывают услугу дневного содержания детей с тяжелыми и глубокими расстройствами здоровья в возрасте от 7 до 18, а в исключительных случаях — и молодежи в возрасте до 24 лет.

Пиритаский центр досуга в августе предлагает такую недельную услугу, включающую три часа в день трудовых упражнений. Две группы в июле формирует НКО "Мейе лапсед" ("Наши дети"), "Чарити" оказывает эту услугу в Пирита неделю в июле и неделю в августе, работают две группы. В августе оказывается в течение недели и услуга круглосуточного ухода

Детям гарантируются уход и безопасная среда, помощь в личных делах, ведется развивающая деятельность, обеспечивается питание не менее двух, а в основном — три раза в день, при круглосуточном содержании — четырехразовое. С детьми работают получившие соответствующую подготовку специалисты. Суммарно услуга рассчитана на 1881 ребенка и молодого человека. Финансируется она из бюджета Таллинского департамента социальных дел и здравоохранения. На родителей ложится оплата питания, покупки предметов гигиены, вспомогательных средств и т.д.