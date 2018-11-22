Этическая дилемма: почему Ладынская-Кубитс не поддержала проект госбюджета

Ладынская-Кубитс объяснила Delfi, что она поддерживает сегодняшнюю коалицию и основное направление госбюджета, но есть небольшая этическая дилемма. ”Есть одна этическая дилемма, с решением которой я не согласна, что и остановило меня от голосования. Как члены партии, так и премьер-министр знали, что решение этического вопроса, которое стоит 30 миллионов евро, я поддержать не могу”.

Политик имеет в виду так называемые ”крышевые деньги”. Сумму разделят на небольшие части и отдадут, например, различным союзам, недоходным объединениям и т.д.