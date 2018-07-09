09.07.2018, 19:32

"Эта травма испортила мне всю жизнь". Резко остановившийся эскалатор изувечил женщине ногу

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комментарий владельца здания
Вера Степанова
Вера Степанова
EST 40
"Эта травма испортила мне всю жизнь". Резко остановившийся эскалатор изувечил женщине ногу
Foto on illustratiivne.Foto: NICOLAS ASFOURI, AFP

В редакцию Delfi обратилась Екатерина (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.), которая сильно повредила ноги на эскалаторе в новом офисном здании Finest в центре Таллинна. По ее словам, ей никто не оказал помощь, а эскалатор неисправен уже давно. Собственник здания приносит женщине свои извинения и обещает еще раз проверить работу эскалаторов. От редакции: осторожно, фото может вас шокировать!

”Вся история кажется весьма банальной. Я несколько дней назад решила сходить в магазин Rimi в новом, только что открывшемся здании по адресу Пярну мнт, 22. Как обычно я оплатила покупки и встала на эскалатор, чтобы подняться наверх и выйти — честно сказать, была бы рада пройтись по обычной лестнице, но ее нет. Позади стояли еще две женщины, мы стали подниматься, и вдруг эскалатор резко остановился. Меня по инерции потянуло вперед за пакетом и обе мои ноги впились в острые железки следующей ступени.

Скажу сразу, с начала открытия это происходит уже четвертый раз — этот эскалатор неожиданно останавливается и приходится идти наверх как по обычной лестнице. Но вернусь к своему происшествию. В мою левую ногу впились железки, порвав штаны и повредив мне ногу. Я почувствовала, как кроссовка и штанина намокли от крови, провела рукой по ткани и на руке остались следы крови. Правая нога также пострадала, т.к. тоже уперлась в железки и подвернулась во время резкой остановки этой "чудо-лестницы". Женщина, стоявшая после меня, увидев, что рука у меня в крови, и узнав от меня же, что случилось, сказала мне вызывать скорую. Также на все это вышла посмотреть женщина-работник Rimi, ей я также показала кровь, но, к сожалению, никто мне не предложил помощь: ни кассирша, ни охранник, ни эта дама — возможно, менеджер.

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Далее я сама поднялась по стоящему эскалатору наверх и уже там, перед входом, задрала штанину. Картина, которую я увидела, меня совсем не порадовала: из дырок от железок сочилась кровь, нога отекла, а на правую было больно наступать. Я поняла, что помощи ждать не от кого, и решила сфотографировать свои увечья. В этот момент с улицы зашел русскоговорящий молодой человек, остановился возле меня и стал спрашивать, что случилось. Я объяснила ситуацию и сказала, что мне, возможно, нужно ехать в больницу и зашивать ногу, и пожаловалась на эскалатор. Я поняла, что он работник из этого здания, т.к. он сказал, что да, нужно, конечно, разобраться, в чем дело и почему этот агрегат остановился. Он сказал все это и убежал внутрь здания, не предложив мне даже какой-либо помощи, хотя я видела, что снаружи у него стоит машина с надписью ”Kinnisvara”.

Я сделала фото, и мне пришлось ковылять до дома с порванным пакетом. Сразу ехать в EMO или травмпункт не представлялось возможным, потому что дома меня ждали два ребенка, а гражданский муж поехал по рабочим делам. На утро я сразу же поехала к своему лечащему врачу.

Foto:

Чтобы вам стало понятней: эта травма на данный момент испортила мне всю жизнь. У меня проблема с ногами, и я прохожу лечение антибиотиками, если быть точнее, пенициллином, и до этого происшествия появились улучшения и я смогла спокойно надеть кроссовки, т.к. ноги перестали отекать. Но эта травма опять вернула меня на те же круги ада, и теперь я даже не могу надеть шлепки, т.к. правая нога опухла до нездоровых размеров, а на левой не сходит отек и постоянно из дырок сочится жидкость. Мне приходится ходить с перебинтованной ногой, вторая нога не влезает в обувь. Мне пришлось делать прививку от столбняка и дифтерии, я не могу носить на руках своего восьмимесячного сына из-за запрета врача, мучаюсь от боли в ноге, пью в день горсть обезболивающих и не знаю, когда теперь все это закончится.

В понедельник я иду в полицию, но знаю, что мне никто не заплатит мне за медицинские препараты и за испорченную одежду, никто не оплатит моральный и физический ущерб, и как дальше быть, я не знаю.

Плюс ко всему хочу предупредить людей быть осторожными, пользуясь эскалатором в этом здании, т.к. до сих пор он так и не исправен и так же тормозит на ходу. Мы пытались поговорить по телефону с кем-то из людей, связанных с этим зданием, но это не дало результатов. Мне остается мучиться, терпеть боль и ходить с вновь опухшими и изувеченными ногами. А ведь я мама двух деток, и мне хочется наслаждаться жизнью и детьми, а не сидеть на диване дома и мучиться”.

Delfi обратился за комментарием к владельцу здания, фирме Pärnu Maantee 22 OÜ.

Комментирует член правления Pärnu Maantee 22 OÜ Лайре Пийк:

”Нам очень жаль слышать, что такой инцидент произошел. К сожалению, информация об этом дошла до нас через Delfi. Мы навели справки внутри здания, и выяснилось, что действительно был такой случай и что к работникам здания обращались, однако женщина ушла и для работников осталось непонятным ее желание, чтобы кто-то ей помог или какой помощи она хотела бы.

Здание новое, и все технические системы и их соответствующее требованиям функционирование совсем недавно проверялись, однако на всякий случай мы остановили работу эскалаторов на сегодняшний день и обязательно проверим их бесперебойную работу еще раз. Все-таки речь идет о технических устройствах, и передвижение на них требует особой внимательности, эскалаторы и настроены останавливаться, если, например, между ступеньками оказывается препятствие, это препятствие может оказаться там неожиданно, и поэтому, находясь на эскалаторе, важно быть внимательным и обеспечить свое равновесие и в случае таких неожиданных остановок. Такая остановка важна, прежде всего, для того, чтобы обеспечить безопасность клиентов и предотвратить большее несчастье, например, если кто-то упадет.

Мы очень сожалеем о том, что пережила эта женщина, и поскольку у нас нет ее контактов, просим передать ей наши искренние извинения и заверяем, что для нас важно, чтобы посетители здания чувствовали себя у нас безопасно и у них оставались только приятные воспоминания”.

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