Эстонскому консульству запретили провести в Печорах прием по случаю столетия ЭР

Администрация Печорского района Псковской области РФ не разрешила псковскому консульству Эстонии провести в Печорах торжественный прием, который должен был состояться 2 марта, причины запрета не известны.

Представитель Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова сказала, что подобных проблем не возникало с другими праздничными мероприятиями, которые эстонские дипломатические представительства проводят в России в связи с празднованием сотой годовщины независимости Эстонии, передает rus.err.ee.

"Псковская канцелярия Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге планирует в своем консульском округе различные мероприятия, организуемые в рамках празднования столетия Эстонской Республики в течение всего года, поэтому празднование юбилея, несмотря на этот (запрет), несомненно состоится", — сказала Камилова, подтвердив, что запланированный в Печорах прием перенесен в связи с тем, что муниципальные власти не выдали разрешения на проведение мероприятия в Печорском доме культуры, ссылаясь на законодательство Российской Федерации.

Главный старейшина сету Ааре Хырн сообщил, что решение районной администрации вызывает сожаление, но они планируют предложить Псковскому дому культуры несколько выставок, а также провести толоки на местном лютеранском кладбище: "Мыслей и планов много. Протянем дружескую руку Пскову и Печорам".