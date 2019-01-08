Эстонское общество защиты животных: приходите, поможем животным вместе!

ЭОЗЖ,как и многие другие организации,связанные с защитой животных,
в своей деятельности почти полностью зависят от помощи волонтёров. Именно волонтёры помогают организациям выполнять их задачи и поддерживают их ежедневную работу. Поэтому, активные люди, у которых много новых идей, всегда приветствуются в сфере защиты животных.
В Обществе действуют более 170 волонтёров, в 2018 году ежемесячно
помогали 26 из них- эти люди пожертвовали более 2000 часов своего времени на помощь животным.
„Волонтёры ЭОЗЖ очень активны в различных сферах деятельности.Например,
контролируются условия содержания животных, предлагаются временные передержки для бездомных животных, организуются кампании, подготавливаются материалы, делаются фотографии.Люди выступают в качестве представителей Общества на различных мероприятиях, занимаются
развитием самой организации", — комментирует координатор
волонтёрской деятельности Общества Марика Мидро.
Общество ищет волонтёров в команды по спасению животных, для
благотворительных распродаж, в области снабжения и коммуникации. Больше информации о том, как можно помочь Обществу Защиты Животных, можно узнать здесь.