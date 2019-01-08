Эстонское общество защиты животных: приходите, поможем животным вместе!

ЭОЗЖ,как и многие другие организации,связанные с защитой животных,

в своей деятельности почти полностью зависят от помощи волонтёров. Именно волонтёры помогают организациям выполнять их задачи и поддерживают их ежедневную работу. Поэтому, активные люди, у которых много новых идей, всегда приветствуются в сфере защиты животных.

В Обществе действуют более 170 волонтёров, в 2018 году ежемесячно

помогали 26 из них- эти люди пожертвовали более 2000 часов своего времени на помощь животным.

„Волонтёры ЭОЗЖ очень активны в различных сферах деятельности.Например,

контролируются условия содержания животных, предлагаются временные передержки для бездомных животных, организуются кампании, подготавливаются материалы, делаются фотографии.Люди выступают в качестве представителей Общества на различных мероприятиях, занимаются

развитием самой организации", — комментирует координатор

волонтёрской деятельности Общества Марика Мидро.

Общество ищет волонтёров в команды по спасению животных, для

благотворительных распродаж, в области снабжения и коммуникации. Больше информации о том, как можно помочь Обществу Защиты Животных, можно узнать здесь.